En Comodoro y Rada Tilly activarán un protocolo para apertura de comercios

La intención es continuar con las medidas dispuestas por el gobierno nacional en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria, priorizando el cuidado de la salud y respetando la distancia entre las personas, con uso de tapabocas, como principales sistemas de cuidado.

De esta manera, el martes está previsto comenzar con este sistema que será oficializado el lunes con las determinaciones específicas a tomar por cada comerciante para que pueda abrir sus puertas y atender a los clientes de manera reducida.

A su vez, también se establecerá un protocolo para el transporte público.

Cabe destacar que todas las medidas consensuadas estarán supeditadas al avance de la pandemia en las dos ciudades, pudiendo regresar a medidas más restrictivas en caso de que el virus avance en las ciudades o haya irresponsabilidad de parte de la población.

LUGARES DE CONCURRENCIA MASIVA SEGUIRÁN CERRADOS

Conforme lo prevé el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, el protocolo no se activará en lugares de concurrencia masiva como bares, restaurantes, peloteros, iglesias, gimnasios, boliches, cines, por considerarse que aún no están dadas las condiciones para abrir espacios de grandes superficies en donde no se pueden garantizar las medidas de cuidado sanitario entre las personas.