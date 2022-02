En El Chaltén exigieron vacunas a alumnos y docentes y hubo protesta

La nueva etapa volvió a dejar al desnudo las contradictorias posturas que tienen altos funcionarios del gobierno provincial ya que hace pocas semanas, en su visita a Caleta Olivia, la presidente del Consejo de Educación Cecilia Velázquez había asegurado en declaraciones periodísticas que no se pediría pase sanitario, pero hoy la realidad es otra.

Quedó en evidencia que a las autoridades del Ministerio de Salud les molestó que la titular del CPE se tomara atribuciones que no le correspondían en el contexto de la pandemia del COVID, ya que la misma cartera de salud bajó línea al organismo educativo para que exijan que la presenciabilidad en las aulas sea con esquema de vacunas, tanto para alumnos como para docentes.

Esto fue lo que motivó que un grupo de padres y no pocos alumnos de nivel secundario, protagonizara en la mañana de este lunes una manifestación de protesta frente a la escuela de El Chaltén (foto)

La referente en esa zona del CPE, Mónica Cinelli, según consigna el diario Nuevo Día, hizo llegar una circular dando cuenta que educadores y educandos que no estuvieran vacunados no podían ingresar a las instituciones educativas.

Esto motivó que el grupo de padres protagonistas de la protesta, junto a algunos, decentes acudieran al Juzgado de Paz para presentar un recurso, demandando que esas directivas sean anuladas.

Por su parte, el diario digital Ahora Calafate citó que a consecuencia de esta manifestación y para descomprimir la situación de tensión, se permitió el ingreso a las aulas de los no vacunados, pero es incierto lo que ocurrirá mañana martes.

En tanto, el diario La Opinión Austral consultó a las autoridades del ámbito sanitario, quienes informaron que el 6 % del plantel docente de toda la provincia no completó el esquema de vacunación y el 3 % ni siquiera lo inició, en tanto que el 57 % de niños de 3 a 11 años estaba protegido con una o dos dosis, por lo cual advirtieron que “el que no tenga el esquema completo no podrá exponerse a la presencialidad”.