En el Hospital Alvear tienen 46 aislados entre el personal

El director del Hospital Alvear, Gustavo Blanco, confirmó esta mañana que 46 de los empleados de salud de ese nosocomio –de distintos sectores- permanece aislado en la actualidad, o bien porque son casos positivos, o estuvieron en estrecho contacto con algún contagiado de Coronavirus. También aclaró que la mayoría se afectó por sus contactos sociales y no en su ámbito laboral.

Aclaró Blanco que el total de personal del hospital de zona norte es de 300 personas aislados, por lo que se ven recargados sobremanera los que permanecen trabajando.

A todo esto, en el Area Programática Sur en los últimos cinco días se reportaron 64 casos positivos de Personal de Salud.

“La situación está en un momento más que crítico, con aumentos exponenciales y de consultas en guardia, internación y personal que se enferma. Eso lleva a una complicación importante, lo cual genera un bache porque son todos imprescindibles”, dijo Blanco en LaCienPuntoUno.

“La gente que no se contagió esta sobrecargada. Hay 17 pacientes Covid en estos momentos y también hay no Covid a sala llena. Se vuelve todo más duro. Hay que trabajar por los que no están. Las 6 camas Covid están llenas, igual que la internación Covid. Vamos de a poco, día a día, viendo quien puede continuar el aislamiento en sus casas o en la Enet (donde hay un centro ambulatorio)”, acotó el médico.

“Hoy abrimos dos camas más de Covid, pero sigue siendo más esfuerzo de los que quedan trabajando. Pero se pone el hombro todo lo que se puede”, concluyó el director del Hospital Alvear.