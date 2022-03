"En el Juzgado de Familia se pierden los papeles"

C.C. es otra mujer que decidió contar su historia ante lo que entiende “inacción del Juzgado de Familia Nº2, la Asesoría de Familia y el Equipo Técnico Interdisciplinario” de Comodoro. “No soy la única mamá víctima de las demoras y carencias técnicas del Juzgado Nº 2”, expresó.

Hace tres años, la mujer le ganó el juicio por manutención al padre de su hijo que hoy tiene 14 años, pero poco después el hombre la denunció por violencia contra su hijo y desde ese momento no puede ver al adolescente.

A partir de las denuncias que se multiplican en los juzgados de Familia de Comodoro, C.C. se comunicó con El Patagónico y también decidió hacer público su caso. Contó que su historia comenzó en marzo de 2019.

Tras divorciarse del padre de su hijo en 2012, desde entonces “mi hijo vivió conmigo; teníamos el régimen de visitas (con el padre), que siempre fue el mismo durante siete años”.

Cuando el chico tenía 11 años, ella le inició un juicio por manutención al padre de su hijo (ahora de 14) que poco después de dos años ganaría, según su testimonio.

A todo esto, C.C. se casó en 2018 con su actual pareja luego de tres años de convivencia y fue entonces “cuando explota todo”.

GANO EL JUICIO, FUE DENUNCIADA Y PERDIO A SU HIJO

En paralelo a su casamiento la Justicia se expide a su favor en el juicio que le había hecho a su ex por la cuota alimentaria “que él tenía que pasarme; era el 20 por ciento de su sueldo, que es normal y habitual”, pero “cuando sale la sentencia me hace una denuncia a mí de que yo le había pegado a mi hijo”.

El caso es que su ex “nunca pagó esa cuota porque desde ese momento se llevó a mi hijo a vivir con él”. Entonces comenzó el tormento de ella, a quien le dictaron “una perimetral de 15 días”, recordando que “en esa audiencia dijeron que el nene me quería ver, así que teníamos que empezar con un régimen que la jueza dictaminó y que nunca se cumplió”.

En este contexto, la mujer fue denunciada por segunda vez por su expareja. “Dijo que lo fui a buscar mi hijo donde entrenaba y le pegué”. En paralelo, “se inicia el juicio a instancia penal por lesiones leves a mi hijo”.

Tras dos años, y ya en instancia penal, “los psicólogos del Cuerpo Forense del ámbito penal, en Cámara Gesell que le hicieron a mi hijo, determinaron que era mentira; no había ni maltrato, ni evidencia; que el discurso de mi hijo estaba armado; que no era espontáneo; y me dan el sobreseimiento definitivo”.

LA PERDIDA DEL VINCULO

Más adelante, C.C. mencionó que el padre del menor “no fue a esa audiencia y la fiscal y la jueza contaron cómo habían sido las entrevistas con el padre de mi hijo, totalmente ensañado, y la jueza penal pide que se dé el informe a la jueza de Familia, de la resolución y todo el proceso”.

Una vez que llega al Juzgado de Familia, “este papel se pierde” en diciembre del 2020. “Eso también pasa: en el Juzgado de Familia se pierden los papeles”, dijo en modo irónico la madre.

“Viví 11 años con mi hijo. El resto que lo conoce desde que nació -prácticamente todos- dieron cuenta del cambio de comportamiento y actitud”, contó la mujer que desde entonces

no pudo revincularse con su hijo que hoy es un adolescente de 14 años.

“Me bloqueó de todas las redes sociales; no me contesta los mails, ni el teléfono. Nada, absolutamente nada y en las dos audiencias (últimas) la jueza lo escuchó a él que dijo que no quiere ir al psicólogo; no me quiere ver; que no lo molesten más y nadie cuestiona eso, siendo menor”.

“Mi abogado me dijo `la justicia no lo obligará a verte´, pero yo no quiero que lo obliguen, sino que haga un tratamiento psicológico”, sostuvo. Ella entiende que “mi hijo está a cargo de su padre, quien lo alejó de mí contando una historia con la que no solo manipuló a mi hijo, sino a todos los actores de la Justicia”.

Además, C.C. cuestionó al Equipo Técnico Interdisciplinario de Comodoro que “tardó un año y medio; la Cámara de Apelaciones los intimó para que intervengan. Imagínate dos años y medio viviendo con un tipo manipulador y el mismo equipo técnico dijo que desconoce la figura materna, subestima, desprecia y todo es el padre y el nene repite lo que dice el padre”.

La mujer insiste en que “hace tres años que no tengo derecho alguno con mi hijo. No decido, no opinó, no me informan; solamente pago”.

Entiende ella que “además del trasfondo psicológico, es económico” porque “el tipo al que le hice juicio de alimentos nunca lo pagó y ahora él me saca plata a mí porque él está con mi hijo y me hizo juicio. Lo único que hago es pagar y no vi nunca más a mi nene”.

En Comodoro los padres son los más denunciados, según indicaron semanas atrás a este mismo medio desde la ONG “Infancia Compartida”. Sin embargo, C.C. confirmó que “tenemos muchos casos de mamás a las que les pasa lo mismo. No soy la única mamá víctima de las demoras y carencias técnicas del Juzgado Nº 2, y como tantas otras historias sí soy una historia más que no tiene solución alguna ante los oídos sordos de una justicia que no llega nunca” explicó.

C.C. cuestiona ante quien quiera oírla “la desidia de la jueza y de la asesora de familia que es impresentable porque el veredicto penal no importó. Y la Justicia no toma medidas contra ese papá. No tengo ningún derecho; nadie le exige nada al padre. Y nunca propició una revinculación con profesionales. Nadie hizo nada”.

“Es lo mismo si la denuncia es verdadera o falsa; no consideran nada. No les importa con quién esté mi hijo. Es re traumático a nivel familia”, concluyó.