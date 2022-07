En la cooperativa Alvear no todos pasarán a planta permanente

Las más de dos horas que Ángel, un hombre de 57 años, permaneció en lo alto de una antena, echaron luz sobre la precarización a la que están sometidos los trabajadores de la cooperativa Alvear desde hace años.

Tal como viene informando El Patagónico, tienen entre 6 y 8 años de antigüedad con un salario en negro que varía entre los 30 mil y 35 mil pesos por mes, sin recibos de sueldo; sin contratos y, prácticamente, sin insumos para realizar sus tareas de mantenimiento o limpieza.

La precarización es tan grave que un empleado de planta permanente cobra hasta más del doble que un trabajador de la cooperativa Alvear por realizar las mismas funciones. A este panorama se le sumó que la actual administración de la entidad adeuda tres salarios y no hay fecha de cancelación.

La situación llevó a que una parte de los trabajadores comenzaran hace un tiempo con un acampe en el hall del Hospital Regional. La medida se extendió durante dos semanas e implicó olla popular, cortes de avenida y movilizaciones.

En el medio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se ofreció como “garante” y prometió que, si se levantaban las medidas de fuerza, se negociarían los pases a planta de todo el personal. Sin embargo, la promesa no se cumplió. Es que la dirección del Hospital Regional decidió dar de baja a la cooperativa Alvear por cuestiones administrativas y ello derivó en que más de 50 personas quedaran en la calle el último fin de semana.

En tanto, el ministro de Salud, Fabián Puratich, aseguró que no era posible pasar a todos los trabajadores a planta permanente y que él no iba a prometer cosas que “después no pueda cumplir”. ATE quedó en medio de la discordia y sus dirigentes negociaron para no quedar expuestos.

Lo cierto es que el viernes fue el último día laboral para muchas personas y fue el desencadenante para que Ángel decidiera subirse a la antena a reclamar por sus derechos laborales. Las autoridades se vieron en una encrucijada y negociaron el pase a planta por tandas. Pero apareció una nueva traba: no todos contarían con un sueldo en blanco.

El acuerdo, según pudo saber El Patagónico, es que los trabajadores pasarían a planta permanente de a grupos (queda definir si serán 3 o 5 por mes) y que dependerá de su antigüedad y “desempeño”. Otro punto es que 26 trabajadores serían absorbidos por otra cooperativa que será constituida para que no pierdan su fuente de ingresos. Sin embargo, no se especificó si los empleados continuarán desempeñándose con el mismo sueldo, que en el mejor de los casos son 35 mil pesos por mes.

Mientras, otros 17 trabajadores, entre los que se encontraba Ángel, esperan una novedad sobre qué va a pasar con su futuro. El trabajador bajó de la antena con el compromiso de mantener su puesto laboral y luego de una reunión declaró que así sería, aunque no quedará en planta “por estar pasado de edad”.

Esta situación no es nueva y se repite en todos los centros asistenciales de la provincia. El Sindicato de Salud Pública (SISAP) es uno de los gremios que viene denunciando la precarización laboral que muchas veces lleva a los trabajadores a cumplir con múltiples tareas por un salario que no alcanza a cubrir las necesidades básicas para vivir.