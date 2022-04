Axel es un tipo jovial y despreocupado, con un talento natural para lidiar con la gente y sus problemas. Hasta que, al atender la última llamada del día, todo comienza a cambiar. El cliente que se identifica como Figueroa Mont parece ser uno más entre los consumidores frustrados por los abusos de las empresas de servicios. El hombre quiere dar de baja su servicio y la tarea de Axel es disuadirlo, siguiendo las instrucciones enlatadas que aparecen en el monitor de su PC. Pero Figueroa Mont le informa a Axel que lo está observando a través de la mira telescópica de un rifle de alta precisión y que si no le soluciona el problema, le va a volar la cabeza. El detalle con el que describe a los compañeros que rodean a Alex y lo que sucede en ese momento en el call center, demuestran que efectivamente tiene al joven en la mira.

“El 70 por ciento de la película transcurre en una sola locación, el call center y lo periférico”, dice Nicolás Francella. “Estamos felices por cómo quedó plasmada y construida. Te podés sumergir en el mundo del call center. Está todo muy bien explicado, el manejo con los clientes; tiene mucho dinamismo para que puedas identificarte. Es un thriller psicológico que se sostiene en una sola locación. Estoy tratando de imaginarme, si me sucede eso, si tendría la capacidad de manejarme como el personaje, que tiene una inteligencia y soltura superior; no creo que lo pueda hacer, tengo mis dudas. Pero tratamos de que sientas que él está muerto de miedo y con una gran responsabilidad por él, sus compañeros, y eso se construye en base a la inteligencia, que requiere una calma y características que no las tengo”.

“En el rodaje tratamos de construirlo y de mostrar ese miedo, la idea de sentirse amenazado, y eso creo que lo van a poder ver bien, porque ese arco está muy bien construido”, añade. “La elección de hacer la película fue por el guion que me atrapó. El género que no se ve o vio mucho acá; primero por el tipo de película, por los directores. A Hornos lo conozco hace tiempo, me contó su idea de película y debatimos mucho, así que creo que fue una fusión de cosas que se dieron. El guion me generó tanto vértigo y ganas de encararlo que soy feliz de haberla hecho. La productora, AZ films, produjo “El Robo del Siglo”. Me siento acompañado y hace tiempo que no encarnaba un personaje que hiciera y al que le pasaran tantas cosas”.

“Soy de esas personas que se asocian a algo, no le dan uso, no lo aprovechan y ven los débitos”, señala. “Llamás y querés darle de baja y no quieren, aun explicando que ni yo ni ningún miembro de la familia lo usa, me ofrecen un plan B, como mi personaje, que siempre da un plan B en la película. Es un mundo construido en los call centers, son muy específicos, desde lo que ven en la pantalla, el reloj, los recreos, la persona que los supervisa, todo estaba conectado en la película por un sistema y te daba para imaginar la locura que conlleva este trabajo”.

CINE COLISEO (28 y 29 de abril, 2 y 3 de mayo):

22:00 Hs. En la Mira (castellano)

CINE COLISEO (30 de abril, 1 de mayo):

22:00 Hs. En la Mira (castellano)

CINE COLISEO (4 de mayo):

19:00 Hs. En la Mira (castellano)

Título original: En la Mira

Género: Thriller

Origen: Argentina

Año: 2021

Formato: 2D

Duración: 1 hora 25 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Ricardo Hornos, Carlos Gil

Guión: Adrián Garelik, Ricardo Hornos

Producción: AZ Films, Cimarrón Cine, MarVista Entertainment, Telefé

Música: Juan Ignacio Bouscayrol

Fotografía: Marcelo Camorino

Montaje: Luis Barros

Protagonistas:

Nicolás Francella, Emilia Attías, Paula Reca, Gabriel Goity, Maximiliano de la Cruz