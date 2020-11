En Neuquén también se unen taxistas y remiseros contra Uber

Taxistas y remiseros buscan este lunes el apoyo tanto del municipio como de los concejales y diputados provinciales en este nuevo avance de la aplicación Uber en el servicio de transporte de pasajeros.

"Esta gente no se ha convencido y ha venido otra vez como un tsunami, no respetando a nadie, ni a la actividad ni al espectro político, desde el gobernador al intendente. Vienen y avasallan con las pretensiones de los beneficios que dicen brindar, pero que consideramos que es la precarización total no solo de la actividad sino de aquellos que ingresan", sostuvo el secretario General del Sindicato Peones de Taxi de Neuquén, Eduardo Lira, en declaraciones a LU5.

El representante de los peones de taxi indicó que estas aplicaciones como Uber no apuntan a la calidad del servicio sino a la cantidad para facturar y dijo que habían solicitado una audiencia “para entregar una nota con este frente de unidad, están todas las instituciones, para defender nuestra actividad”.

Dijo que van a agotar todas las vías administrativas para encontrarse con el mismo aval que en el municipio capitalino. “Necesitamos el acompañamiento de la Legislatura para proteger la actividad de taxis y remises que ronda alrededor de 10 mil familias. No queremos perder puestos de trabajo porque ha sido mucho el sacrificio que se ha hecho durante este tiempo”, cerró el referente de peones de taxis.

En Comodoro, en tanto, se libra una batalla similar contra Uber y otras aplicaciones de traslado de personas que intentan radicarse sin pagar impuestos.