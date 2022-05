En un partido caldeado, Boca empató 1-1 ante Corinthians

Boca Juniors empató este martes 1-1 ante Corinthians de Brasil en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra.

El “Timao” abrió el marcador a los 15’ del primer tiempo por intermedio de Du Queiroz, pero el “Xeneize” llegó al empate a los 42’, también de la etapa inicial, a través de Darío Benedetto.

Con este resultado, el “Xeneize” queda segundo de su zona con siete puntos conseguidos, mientras que los paulistas ostentan la primera plaza, con ocho unidades.

El punto deja con sabor a poco a Boca, que hizo méritos para quedarse con la victoria, pero no pudo concretar sus situaciones de gol y, si Deportivo Cali derrota este jueves a Always Ready, estará obligado a vencer al conjunto colombiano en la última fecha en La Bombonera para avanzar a los octavos de final.

La visita rompió el cero apenas pasado el primer cuarto de hora de acción. Luego de un córner desde la derecha, la pelota le quedó a Raúl Gustavo. El defensor alcanzó a pasársela a Du Queiroz y el volante definió sutilmente de primera, dejando sin respuestas a Agustín Rossi.

El local sintió el impacto del tanto, pero después de unos minutos se acomodó en el juego y comenzó a imponer condiciones. En su afán de ser un equipo corto, los brasileños adelantaron demasiado su última línea y los dirigidos por Sebastián Battaglia explotaron constantemente esta falencia para generar ocasiones de peligro.

De todos modos, el empate terminó llegando a través de un despeje de un centro a los 42'; Carlos Zambrano se elevó y de cabeza asistió a Darío Benedetto, quien controló con un toque y sacó un remate cruzado con su pie hábil que se encontró con la red.

En el complemento, los argentinos acentuaron su dominio. Se adueñaron del mediocampo y encontraron espacios de sobra en el último tercio para lastimar al rival, pero pagaron caro la falta de contundencia.

A falta de 20 minutos para el desenlace, se produjo una gresca generalizada debido a que Boca no le devolvió el balón a Corinthians después de que Cássio lo tirara afuera a propósito para que asistieran a un compañero. En el medio del conflicto, Víctor Cantillo empujó a Guillermo Fernández y fue expulsado.

En tiempo de descuento, el elenco argentino arrinconó al comandado por Vítor Pereira y Eduardo Salvio, tras una gran jugada de Oscar Romero, desperdició una inmejorable oportunidad para conseguir el triunfo.

………………….

Síntesis

Boca 1 / Corinthians 1

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Eduardo Salvio y Exequiel Zeballos; Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cássio; Robson, Joao Víctor y Raul Gustavo; Lucas Piton, Maycon, Du Queiroz y Fabio Santos, Gustavo Silva; Willian y Jô. DT: Vítor Pereira.

Goles PT: 15’ Du Queiroz (C), 42’ Darío Benedetto (BJ).

Cambios ST: 11’ Gustavo Mantuan x Robson (C), Víctor Cantillo x Maycon (C) y Renato Augusto x Willian (C), 31’ Gil x Piton (C), 35’ Júnior Moraes x Jô (C), 39’ Luis Vázquez x Zeballos (BJ),

Amonestados: Varela, Benedetto, Fernández (BJ). Jo, Robson, Augusto, Raúl, Mantuan, Santos (C).

Incidencias ST: 24’’ expulsado Cantillo (C) con roja directa.

Estadio: La Bombonera

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).