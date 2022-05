Mauricio Macri se sacó la careta. Es que algún día le iba a pasar que el inconsciente lo iba a traicionar de semejante modo. Y ese día llegó y en una entrevista con una par suya, como Viviana Canosa. Este miércoles dijo en ese programa algo que todos saben: lo suyo es "cagar a la gente".

"Ahí entendí que lo políticamente correcto es cagar a la gente", dijo Macri delante de Viviana Canosa, que sonrió, como lo hizo durante toda la entrevista, en la que lo más duro que le dijo al ex presidente fue que su hija Antonia es hermosa.

"Yo aprendí algo maravilloso... Boca fue mi escuela, mi escuela a la política y a la vida y a un montón de valores, y ahí entendí que lo políticamente correcto es cagar la gente", sentenció Macri.

Luego, esa frase siguió así: "Yo tenía todo el club, toda la hinchada, toda la Argentina diciendo que tenía que dejar a Maradona ser técnico, que en ese momento tenía todos los problemas con las adicciones. Yo dije 'este muchacho no puede'; no aseguraba que al día siguiente esté levantado; desapareció varios partidos y me quedé solo pero yo dije que tengo que hacer lo que está bien… si lo que es bueno para Boca, aunque no sea bueno para mí, a la larga será bueno para mí".