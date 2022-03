Entredichos por un proyecto de pedido de paz mundial 

La invasión de Rusia sobre Ucrania generó el repudio de todo el mundo. Los países se han manifestado en contra de las acciones encabezadas por Vladimir Putin y los pedidos de paz mundial se han multiplicado. La Legislatura de Chubut pretendía hacer lo mismo, pero, como sucede habitualmente, los diputados reflejaron lo que sucede en la provincia.

Todo comenzó cuando la diputada Xenia Gabella (Chubut al Frente) pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración sobre un llamado a la paz mundial y exhorta a la Federación de Rusia, a un cese de fuego inmediato y a la búsqueda de una resolución pacífica en el marco del Derecho Internacional y la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo – Camioneros) pidió que la iniciativa sea tratada en comisiones ya que “faltaban algunos actores que tienen que ver con que se haya desatado otra tristísima guerra”.

“Me parece que debe tener un tratamiento en comisiones para que tengamos en cuenta la intervención de la OTAN, que no reconoce la soberanía sobre Malvinas”, aseveró y leyó un artículo del sitio web “el destape” y pidió que intervengan excombatientes de Malvinas para que “podamos entender las consecuencias de cuando un organismo de esta naturaleza interviene en países como los nuestros”.

Quien rápidamente le contestó fue Roddy Ingram (Chubut al Frente): “Me parece que usted puede o no estar de acuerdo con los comentarios de un periodista en ‘el destape’, pero este proyecto es otra cosa. Este proyecto rechaza la guerra. Hace un llamado a la paz mundial. No está planteando si está bien o está mal. Si acompaña o no acompaña. Si los países de Europa acompañan o no. Está pidiendo por la paz mundial. Es un proyecto de resolución. A mí me parece que no puede haber nadie en el mundo, salvo los rusos, que estén desacuerdo con este proyecto”, consideró.

“No podemos estar convocando a excombatientes a un proyecto que está reclamando la paz mundial ¿Quién no va a estar de acuerdo? Lo que dice la diputada de que si estamos o no estamos de acuerdo con la OTAN se debería tratar en otro proyecto. En este momento lo que estamos solicitando es que haya paz”, agregó.

CONFUSION Y VOTACION

La diputada vinculada con el Sindicato de Camioneros no se quedó callada y cuestionó a Ingram por considerar que “todos los rusos quieren la guerra”. “No estoy en contra del proyecto, pero sí a que se trate sobre tablas. Y usted diputado (por Ingram) debería pedirle perdón a la comunidad rusa por decir que los rusos están a favor de la guerra. Eso es tremendo. Creo que nadie puede estar de acuerdo con una guerra. Lo que sí entiendo es que nosotros debemos tratar el tema en profundidad porque a nosotros como dijo la diputada (por Gabella) somos una provincia menor que nada va a interferir. pero no nos toca como otras provincias, porque nosotros estuvimos de lleno en el conflicto de Malvinas donde la OTAN intervino”, destacó.

“Lo que pido es que lo tratemos y que por lo menos en los fundamentos puedan estar todas estas cuestiones. Estoy pidiendo que lo tratemos en comisiones. Nunca podría estar en contra de la paz mundial”, ratificó.

Ingram recogió el guante y dejó clara su postura. “Quien invade Ucrania es Rusia. El que comenzó la guerra fue Rusia, no Ucrania ni la OTAN. Es otro debate que nos debemos. Acá lo único que se pide es la paz mundial y no puede haber nadie en el mundo, salvo los rusos que invadieron a Ucrania, que esté en contra. Este proyecto lo único que dice es si quieren la paz. No está hablando de temas de la OTAN o Malvinas. Me parece que estamos mezclando las cosas. Este proyecto está pidiendo paz y yo creo que nadie en el mundo no quiera la paz”, subrayó el legislador y pidió su tratamiento sobre tablas.

El vicegobernador Ricardo Sastre tomó la palabra y dispuso la votar la moción de Goic para que el proyecto sea tratado en comisiones. Pero la confusión se apoderó del recinto. Algunos legisladores creían que se estaba votando que el proyecto sea tratado sobre tablas, y otros que se votaba si la iniciativa pasaba a comisiones. “Se debe aclarar sobre cuáles de las mociones se está tratando, para no generar confusión”, pidió Manuel Pagliaroni (UCR).

Así, Sastre solicitó que se votara el proyecto sobre tablas donde el único voto en contra fue de Goic. Inmediatamente se leyeron los fundamentos y Pagliaroni pidió incorporar un artículo que condene la invasión militar a Ucrania. Nuevamente se abrió la votación y todos estuvieron a favor, menos Goic que se abstuvo porque “en pocos meses se cumplen c40 años de la Guerra de Malvinas”.

Finalmente, la Legislatura chubutense pidió por la paz mundial, pero se demoró más de lo previsto.