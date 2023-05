Enzo Fernández y su pareja anunciaron que volverán a ser padres

Luego de ser una de las principales figuras de la selección argentina que se coronó campeón mundial, Enzo Fernández también vive un presente inmejorable a nivel personal ya que acaba de anunciar que será papá por segunda vez. El volante del Chelsea lo comunicó de forma conjunta con su pareja, Valentina Cervantes y ambos se mostraron en una simpática foto junto a su primera hija, Olivia. El posteo del ex jugador de River Plate se hizo viral generó furor entre sus seguidores y hasta recibió cariñosos mensajes.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Brentford - Stamford Bridge, London, Britain - April 26, 2023 Chelsea's Mateo Kovacic and Enzo Fernandez look dejected after Bryan Mbeumo scored Brentford's second goal Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

“Creíamos que no nos podría entrar más amor del que nos da Olivia todos los días, y ahora ese amor se multiplica. Te esperamos bebé”, escribieron Valentina y Enzo, en una foto en la que están los tres. Olivia se tapa la boca de manera simpática, mientras su papá le da un beso a su madre, que deja ver una foto del nuevo integrante de la familia que viene en camino.

Enzo y Valentina quienes están juntos desde hace mucho tiempo y pueden verse fotos en sus cuentas de Instagram desde 2019, en la época en que el jugador pasó por Defensa y Justicia, club en el ganó la Copa Sudamericana en 2020.

La publicación que los dos replicaron en sus perfiles y que fueron furor en poco tiempo. Se escribieron en menos de una hora diez mil comentarios, entre ellos Paulo Dybala que puso un corazón. Se sumaron los de las parejas de otros campeones mundiales. “Me muero. Felicidades”, escribió Muri López Benítez (Lisandro Martínez). “Felicidades”, pusieron Mandinha Martínez (Emiliano “Dibu” Martínez) y Daniela Rendon (Franco Armani). “Felicidades. Estas noticias siempre son hermosas”, expresó Jorgelina Cardozo (Ángel Di María). O los corazones que sumó Agustina Bascerano (Germán Pezzella).

Los Fernández siguieron de festejos ya que este domingo celebraron el cumpleaños de Olivia y también mostraron fotos de los tres. Enzo le dedicó un sentido mensaje y entre líneas anticipó que se agrandaba la familia: “Feliz cumpleaños nuestra bebé grande Olivia. Deseo que sigas creciendo con esa felicidad, locura y alegría. Siempre vamos a estar para vos”.

Enzo, luego de un retorno a River Plate en el que brilló en el primer semestre de 2022, fue transferido al Benfica y sus rendimientos le valieron un lugar en la lista de los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para la Selección en el Mundial de Qatar. Ingresó en el segundo partido y metió un golazo ante México en los que fue una final, ya que tras la derrota inicial ante Arabia Saudita el equipo Albiceleste necesitaba de una victoria.

A partir del tercer encuentro por el Grupo C se ganó la titularidad y hasta metió una asistencia para el tanto de alta factura de su ex compañero en River Plate, Julián Álvarez. Enzo fue un pilar en el mediocampo y terminada la épica final ante Francia, en la entrega de premios fue galardonado por la FIFA como el Mejor Jugador Juvenil del torneo. Estaba a 30 días de cumplir 22 años y gracias a su actuación el Chelsea lo compró en una suma que rondó los 121 millones de euros (133 millones de dólares).

En el elenco londinense lleva 18 partidos y dos asistencias. Fueron eliminados en la Champions League y en la Premier se ubican en el undécimo puesto en una temporada irregular en la que quedaron afuera de las competiciones internacionales para el ejercicio 2023/2024.