Equipos de la Fórmula Renault 2.0 giraron en Río Cuarto

El Gabriel Werner Competición y el LR Team salieron a pista pensando en la continuidad de la temporada 2020 de la Fórmula Renault 2.0. Los dos equipos trabajaron con sus pilotos en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

La formación entrerriana convocó a Isidoro Vezzaro y Lautaro Piñeiro para girar en el trazado cordobés. Los dos jóvenes apuntaron la jornada para avanzar en la puesta a puntos y ambos cerraron una referencia de 1:12.2.

Luego del día de acción, el responsable técnico del equipo, Maximiliano Giorsetti, hizo un análisis de lo hecho: “Trabajamos ayer con Vezzaro y Piñeiro, donde giraron unas 60 vueltas cada uno. Nos volvimos contentos con el funcionamiento de los dos monopostos y ahora nos resta esperar hasta la fecha de enero. Buscaremos redondear un buen resultado con ellos, que están en la pelea del campeonato, y también con el resto de los pilotos del equipo. Se pudieron testear diferentes elementos y los chicos definieron la puesta a punto de sus autos”.

En la misma línea, Vezzaro se mostró conforme con el rendimiento conseguido: “Estoy muy contento con el trabajo que pudimos hacer en Río Cuarto, ya que tuvimos la posibilidad de ensayar diferentes cosas con el auto. Giramos bastante, lo que es importante para mí y el equipo, porque seguimos con el desarrollo y también medimos el rendimiento del Fórmula en una jornada de altas temperaturas. Sacamos muy buenas conclusiones pensando en la carrera del próximo 10 de enero”.

Por su parte, el LR Team tuvo su primer ensayo con Ayrton Chorne, quien se incorporó recientemente a la escuadra puntana. El oriundo de Berazategui fue asesorado por Guido Moggia y completó 60 giros a lo largo de día. El mejor registro que lograron fue 1:12.3.

Chorne resumió como fue el transcurso del test: “Fue una prueba bastante positiva, ya que cada vez me voy acostumbrando más a la puesta a punto del auto y voy entrando en confianza. Además, me dejó muy conforme la forma de trabajar del equipo. También estuvo Moggia, quien giró y me ayudó en la adaptación. Quedamos muy conformes con los tiempos conseguidos”.