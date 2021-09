"Es insostenible la hipótesis de un enfrentamiento"

Este miércoles se llevó adelante la “reconstrucción de los hechos" que llevaron al crimen de Alejandro “Tino” John, el poblador de 62 años de Las Golondrinas al que fusiló un grupo del GEOP el pasado 27 de mayo.

Enrique Prueguer aseguró que "ese día Tino John no disparó". En LaCienPuntoUno, añadió que la medida del miércoles buscó verificar el procedimiento de la investigación del "cómo fue llevado el hecho que derivó en el fusilamiento de Tino John".

Con respecto al mismo, dijo: "Es insostenible lo que plantean la hipótesis de un enfrentamiento dentro de la casa porque no lo hubo. Acá lo que pasó es que una persona tuvo un crisis psiquiátrica el día anterior y al día siguiente estaba tranquilo, tanto que la mujer le dijo que se meta adentro porque lo estaban buscando y se metió".

Y agregó: "Los que secuestran a la mujer es la propia GEOP, que la atan en un sillón y avanzan sobre el marido y le pegan un tiro en la cabeza; esa es la realidad de los hechos. Ahora tenemos que certificar qué dicen los indicios".

"El día ese ‘Tino’ John no disparó. Hay muchos elementos que indican que los presuntos disparos que realizó él no fueron desde arriba, sino desde abajo. ¡Qué casualidad que las cámaras que llevaban en la cabeza (los policías) filmando el procedimiento tengan todos los datos borrados", acotó el perito.

En cuanto al procedimiento y cómo fue realizado, manifestó: "Nunca tendrían que haber entrado tan rápido el personal de GEOP; se tendrían que haber dado a conocer. No son la institución indicada. Tiene que ir un mediador, charlar y llamar al psiquiatra que lo atendía".

"En este caso mandaron al elefante amaestrado a buscar la cristalería. Obviamente un elefante en un bazar te destruye todo", expresó en relación a cómo abordaron el tema desde la Policía de Chubut, que conduce Miguel Gómez, quien posee denuncias de violaciones a derechos humanos desde al menos 12 años.

"La crisis de él viene por el incendio en Las Golondrinas. Ya se sabía la situación de Tino y su condición de salud mental, pero no generó lesiones a nadie", dijo sobre cómo estaba John en esos días.

Por último, Prueger manifestó cómo se resolverá la causa: "Esto se soluciona en el momento del juicio. La verdad se demuestra, no se dice. Me podes cambiar las vainas de lugar porque son móviles, pero lo que no se pueden modificar son las manchas de sangre. Y las que se emiten con un impacto de un proyectil no las podes simular de ninguna manera".

