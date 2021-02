"Es raro que no se allane a los directivos y superiores"

“Venimos a Comodoro a ver una de las tantas demandas de los trabajadores. Ahora se suma una. Es como lo que pasó en Trelew donde se habló de sanciones, pero no apareció nadie. Ahora señalan un supuesto hurto después de 20 días y, como siempre, golpean a los más débiles y nos llenan de interrogantes”. Así, el secretario general del Sindicato de Salud Pública, Carlos Sepúlveda, cuestionó los allanamientos que realizó la Policía del Chubut en el marco de la investigación por el robo de vacunas en el Hospital Regional.

“Entendemos que puede haber allanamientos, pero nos resulta llamativa la mirada del Area Programática Sur que manda datos de los trabajadores para que se hagan allanamientos, pero no se apunta a nadie de las autoridades. A mí me llama la atención que no se investigue a los directivos o los superiores. Solo se apunta a los trabajadores”, aseveró.

En diálogo con La Posta Radio, Sepúlveda cuestionó que los allanamientos alcanzaron a personal voluntario que trabaja en el Plan Detectar y que no tenía que ver con la situación. “Esto hay que marcarlo porque se apunta con nombre y apellido a personas que tuvieron que soportar que le revisen toda su casa sin ningún tipo de reparo. Genera mucha indignación”, criticó.

“SE TAPAN COSAS”

El dirigente gremial también subrayó que no se señala a directivos del Area Programática Sur porque “se tapan otras cosas”. “Acá se pueden hacer un montón de hipótesis al respecto, pero siempre le tiran la pelota a la gente más humilde. Por ahora me voy a reservar un poco, pero en su momento se sabrá toda la verdad”, advirtió.

“Se tapa la responsabilidad de las personas que están más arriba. O hay un agujero negro que hace que todo pase como si nada. Llama la atención que las personas que tienen algún tipo de responsabilidad no sean allanadas o ni siquiera investigadas”, criticó.

“En Trelew hicieron la misma pantomima. Después todo termina siendo una cortina de humo”, afirmó.

En este marco, el dirigente de SISAP manifestó que en los próximos días se analizarán medidas de fuerza, si el Gobierno provincial no convoca a una mesa de diálogo. “El paro de 72 horas continúa vigente. Lo dejamos en stand by a la espera de que Provincia se digne a convocarnos a dialogar. Estamos priorizando el diálogo, pero si los Ministerios de Salud y de Economía no generan respuestas para lo que resta de la semana o si no somos convocados para los primeros días de la próxima semana, iremos a paro”, determinó Sepúlveda.