Escándalo en Canal 7 de Rawson por liquidación de haberes

El denunciante, mientras cumplía funciones en un ente contralor, requirió información sobre el pago de sueldos y sumas extras por las vías pertinentes, sin embargo “nunca hicieron lo que tenían que hacer como funcionarios públicos”.

La denuncia está en el Ministerio Público Fiscal desde el año pasado. “La Justicia tiene sus tiempos, hay que esperar”, deslizó.

La presentación se formalizó en la Justicia ordinaria, pero además “ya están interiorizados en la Secretaría General del Gobierno, Contaduría General de la provincia”, dijo.

En enero del 2020, Bustos fue designado director de Despacho y Personal en la Secretaría General de Gobierno. “En marzo comenzó la pandemia. Trabajé solo. Yo tenía a cargo el control de la liquidación de haberes de toda la Secretaría General de Gobierno que incluye a Canal 7. A mediados de junio del mismo año, “por una circular se pidió documentación que avalara todas las retribuciones extraordinarias y que se adaptaran al DNU, llámese personal por burbuja, que se informara el plantel de la emisora que estaba en casa y gente con orden médica. Canal 7 no informó”.

“En octubre, Contaduría me exigió que informe sobre el pago de extras, pedí por nota y nunca me informaron. E hicieron un informe de enero a octubre donde los papeles solo justificaron el 30% de lo que se pagó, hasta que tomé la decisión de descontarles porque estaba dentro de mis funciones y misiones. Cuando hago el descuento, intervino el Satsaid, proponiendo mi destitución, y me sacaron. El contador les advirtió que estaba haciendo lo correcto, pero no le hicieron caso. Yo me volví a Canal 7, que es mi lugar de base, me tomé licencia y en ese momento me interioricé de por qué no informaban. Y como accedo a todas las liquidaciones, vi liquidaciones injustificables, tanto de algunos empleados como directivos, cuestiones que no corresponden, que no tienen manera”, relató.

“Me ningunearon. Ya estoy harto de los incumplimientos que se registraron en estos años”; por eso “avancé con la denuncia”.

Fuente: El Chubut