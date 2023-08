Escuela 723 cumplirá un mes sin techo

El 2 de agosto se produjo uno de los temporales de vientos más intensos de los últimos años. El saldo fue totalmente negativo y generó diversas complicaciones. La Escuela 723 fue una de las perjudicadas.

El establecimiento que está en Lisandro de la Torre y Congreso sufrió el desprendimiento del techo de tres aulas y, desde entonces, sigue esperando por la reparación de sus instalaciones. Las autoridades del Gobierno provincial le comunicaron a la directora de la institución que no había fecha de obra lo que obliga a casi 200 alumnos a tener clases en espacios sin ventilación, ventanas o pizarrón.

En diálogo con El Patagónico, Patricia Torres, docente y delegada de ATECh en la Escuela 723, explicó que en la semana del temporal se avanzó con un relevamiento para conocer la dimensión de los daños. “Nosotros en las primeras dos semanas entendimos que por ahí estarían reparando otras instituciones, que quizás también habían sufrido daños. Esperamos esas dos semanas. Pasó ese tiempo y desde Provincia dejaron de comunicarse. Prometieron enviar materiales para las reparaciones, no vino gente a hacer los trabajos y todo quedó igual cuando pasó lo del temporal”, afirmó.

Ante la falta de respuestas de la administración de Mariano Arcioni, las autoridades del establecimiento elaboraron un plan de contingencia y se los distribuyó a los alumnos en otros sectores para que pudieran continuar con sus estudios. Sin embargo, ese plan parece que se extenderá hasta fin del ciclo lectivo.

“Los sectores elegidos eran tolerables por dos semanas más o menos, pero no para mucho más porque no tienen ventilación, no tienen pizarrón, no se cuenta con el mobiliario adecuado para desarrollar una clase.

Casi 200 alumnos de los turnos mañana y tarde tienen que rotar cotidianamente para que puedan tener clases. Pero Torres consideró que es inviable seguir con este tipo de acciones. “Esos espacios, que se han destinado provisoriamente al dictado de actividades, son lugares de tránsito de personas, de ingresos y salidas donde los chicos realmente no pueden concentrarse, donde el profesor no tiene dónde escribir las consignas diarias y donde se pierde cualquier tipo de oportunidad de enseñar y aprender”, cuestionó.

“Ya pasaron esas dos semanas y no tenemos novedades. Esa es la parte que más nos alarma porque a la directora le dijeron que no hay fecha de reparación”, denunció.

La Escuela 723 también sufre la desidia de la falta de un plan de obras en las instituciones. “A todas las aulas les falta el mantenimiento. De hecho, en muchas de ellas, la cooperadora había hecho un gran esfuerzo por pintarlas, repararlas y cuando se desprendió el techo se arruinó el trabajo porque no se hace con fondos que envía el ministerio, sino que simplemente se hace con el esfuerzo mancomunado de los que conforman la comunidad educativa. Y eso también da un poco de tristeza porque de nuestra parte está puesto el esfuerzo y la dedicación para mantener en pie el edificio”, afirmó.

A este panorama se le suma que la obra de ampliación de dos aulas quedó totalmente abandonada. “Desde marzo del año pasado, se comenzaron a hacer dos módulos anexados al establecimiento y teóricamente esas aulas tendrían que haber estado terminadas para mayo de este año. A la obra le falta más de la mitad porque solamente están las paredes y parte del techo. Todo lo demás falta, por lo tanto, para este año, no van a estar habilitadas”, cuestionó la delegada de ATECh.