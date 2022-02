"Estaba embalsamado, drogado hasta el puto culo"

En medio de hablar con lujo de detalle de su denuncia por violación a Claudio Caniggia, Mariana Nannis habló de las pésimas experiencias de Navidad que tuvieron en familia en Argenzuela por Radio 10.

"Lo encontrábamos en la habitación como embalsamado, estaba drogado hasta el puto culo, todas las navidades hacia lo mismo", advirtió contundente.

"Yo a mis hijos los resguardaba siempre, no les podía decir lo que pasaba. Otra navidad nos la cago porque había desaparecido y me llamaron que lo tenían en una ambulancia", habló sobre su respuesta ante la barbarie. "Estaba en condiciones irreconocibles, le dije al médico que no le inyecte nada porque le iban a sacar la licencia y me hizo caso", reveló Nannis.

"Mis hijos pasaron muchas fiestas sin su papá y su mamá porque a mí me llamaban para que lo busque a él en situaciones no buenas", sentenció Mariana sobre su triste experiencia con Claudio Paul Caniggia.

Fuente: Minuto Uno