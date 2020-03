Estatales decretaron medidas hasta el viernes

La decisión de la gestión de Mariano Arcioni de pagar los sueldos del Poder Legislativo para poder inaugurar el período de sesiones en el Congreso chubutense sigue generando consecuencias. En Contaduría General decidieron no autorizar ninguna orden de pago hasta que cobren sus haberes. ATE decretó un paro de 72 horas y una movilización en Rawson; volvieron los cortes de ruta en la provincia y docentes y judiciales preparan nuevas medidas.

El gobernador Mariano Arcioni apostó todas sus fichas a pagar el sueldo del Poder Legislativo (incluyendo diputados) para inaugurar el período de sesiones en la Legislatura. Sin embargo, la jugada le salió mal. Es que el mandatario tiró nafta a un incendio que parecía tenuemente calmado y la situación parece incontrolable.

La primera señal vino del Poder Judicial donde todo el arco de la Justicia unificó reclamos para resaltar que la decisión de Arcioni fue “un atropello” y que no tenía razón alguna de justificación.

La medida impulsada desde Fontana 50 sorprendió, incluso, al Superior Tribunal de Justicia que hace apena una semana aplicó una acordada donde establecía que en el Poder Judicial trabajaría un 70% de la planta de los trabajadores durante las medidas de fuerza en contra del pago escalonado. Ahora todo parece indicar que este acuerdo se caerá cuando mañana se reúnan las tres partes del arco de la Justicia en Chubut.

Pero el golpe más duro no vino desde el sector de la Salud, Educación o de la Justicia. Sino desde Contaduría General. Allí, los 50 trabajadores del área empezaron un paro que implica no autorizar ninguna orden de pago hasta que no cobren sus haberes con el cuarto rango. También se suman Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, y Oficina Anticorrupción.

“INEQUIDAD”

“Se deja así, en estado de inequidad al resto de los empleados de la Administración Pública Provincial, ejerciendo una clara vulneración de sus derechos, agravando también una situación que viene socavando el bienestar del pueblo chubutense desde hace 14 meses y sin vista de resolución en los meses próximos, además de sentar un precedente con esta última medida, a la salida del pago por rango que, sin estar prestando conformidad desde este gremio, de una manera u otra, ejemplificaba una clara manifestación de organización de pagos en función a la entradas de fondos”, sostuvieron desde la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

CORTES DE RUTA

Otros de los problemas que volvieron a Chubut fueron los cortes de ruta. Los trabajadores de la Administración de Vialidad Provincial de Chubut decidieron empezar medidas de fuerza a la altura de las casetas de peaje ubicadas en el ingreso a Península Valdés, en reclamo por el incumplimiento del pago de salarios.

El corte no fue total pero se interrumpió el tránsito de manera parcial donde los trabajadores son quienes se hacen cargo de levantar las barreras y conceder el paso a los visitantes. Esto generó grandes colas de turistas que esperaban ingresar a la reserva natural patagónica, en la costa de Argentina.

Los docentes también analizan replicar esta medida teniendo en cuenta que hasta la fecha solo ha cobrado el 45% de los trabajadores de la Educación. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, sostuvo que “por ahora no vamos a cortar la ruta” pero advirtió que es una medida que está en consideración debido a los incumplimientos del Gobierno provincial.

El dirigente gremial también manifestó que se analiza avanzar con una denuncia penal contra funcionarios provinciales por la decisión de abonar los sueldos únicamente del Poder Legislativo.

PARO Y MOVILIZACION DE ATE

Todavía no hay una fecha estimada para el pago del tercer y cuarto rango de los trabajadores estatales. Y la decisión de Arcioni para inaugurar el período legislativo no fue bien recibido por algunos sectores “amigos”. Tal es el caso del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut, Guillermo Quiroga, quien anunció un paro de 72 horas hasta el viernes a las 12 y la próxima semana se realizará una movilización en Rawson.

“Rechazamos: los pagos de sueldos que discriminan a nuestros representados y le exigimos al gobierno de la provincia del Chubut que se abstenga de continuar tomando desafortunadas decisiones unilaterales que afectan a la gran mayoría de los trabajadores del Estado provincial, como las que se tomaron y pretenden tomar privilegiando a algunos sectores de trabajo, como al Poder Legislativo, Poder Judicial, Contaduría General, etcétera, dejando así de lado a los trabajadores de la Salud, Ministerio de Familia, Economía, Secretaría de Pesca, Educación”, comunicaron desde ATE Chubut.