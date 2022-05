"Esto es una Legislatura, no el club de amigos de Sastre"

Los vehículos oficiales fueron asignados al propio vicegobernador Ricardo Sastre y a los diputados Antonio Sebastián López (ex PRO y hoy sastrista); Mariano García Araníbar (reemplazó al fallecido Tirso Chiquichano); Carlos Tomás Eliceche; Rafael Williams y Mónica Saso. Además, con 17 votos se aprobó un alquiler “de más de 90 mil pesos” para un diputado.

En la única sesión de mayo de la Legislatura, que se realizó el martes, se aprobaron varias resoluciones relacionadas con los bienes y fondos del Poder Legislativo provincial.

Por un planteo de las diputadas Tatiana Goic y Leila Lloyd Jones, las resoluciones 196, 203, 204, 211, 217, 226 y 229/22 se leyeron y votaron en particular.

Se trataba de la asignación de 5 camionetas Chevrolet S10 y una Toyota Hilux pertenecientes a la Legislatura para los arriba mencionados.

Además, con los votos a favor de 17 legisladores, se aprobó la contratación de un alquiler en Playa Unión para ser utilizado como vivienda por uno de los legisladores, cuya identidad no se dio a conocer.

Así lo expuso la diputada provincial Tatiana Goic, quien cuestionó que “es un contrato de una casa en Playa Unión, que cuando pregunté a qué se debía, me contestaron que era para un diputado que tiene la casa que le asignaron en reparación”.

Por eso “le alquilan una casa de más de 90 mil pesos en Playa Unión y me pregunto si no hay otras casa oficiales para el diputado para no gastar semejante cantidad de dinero en una Provincia que nos hacen creer que esta fundida”, disparó.

Señaló así que “debemos tener acceso a la información de quienes usan las casas oficiales y quienes los vehículos oficiales”.

Fue sobre este punto que disparó que “esto es una Legislatura, no el club de amigos de Ricardo Sastre. No puede ser que los vehículos sean otorgados a gente que vive a una hora de la Legislatura y haya diputados de la cordillera que vengan en colectivo, u otros de más lejos que no tengan vehículos oficiales”.

“Esta situación no la puedo permitir, me abstengo porque no estoy en contra de tener vehículo pero no en estas condiciones, porque es para el presidente y diputados afines al presidente”, agregó, en alusión a Ricardo Sastre.

Sobre el alquiler, remarcó que “voy a votar en contra de pagar un alquiler en Playa Unión cuando hay casa oficiales y otras soluciones, además de no arreglarlas a tiempo”.

“Hay diputados con sus casas en condiciones pésimas pero las soportan con los arreglos, yo soy una. Soporté todos los arreglos sin problemas y todos los diputados, independientemente del color político y las amistades, tenemos que estar en igualdad de condiciones”, cerró.