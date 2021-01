"Estoy enfocada en la pelea del 27 de febrero", dijo Soledad Matthysse

Soledad Matthysse, apodada “La Itaka”, es parte de un clan familiar de pugilistas junto a sus hermanos Lucas y Walter, y su sobrino Ezequiel (hijo de Walter), que debutó como profesional semanas atrás.

La experimentada boxeadora hoy ostenta el cinturón Argentino Pluma, pero años atrás supo ser campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y campeona Latina.

Entrenada por su esposo Mario “Mauko” Narváez (hermano de Omar), hoy apunta a volver al ring tras más de un año de inactividad. Y esa posibilidad se estaría concretando el 27 de febrero en Francia, frente a la local y actual campeona mundial de peso Ligero de la Organización Internacional de Boxeo, Estelle Mosselly.

La francesa de 28 años, tiene un palmarés de 8 peleas profesionales, todas ganadas y un nocaut. Además fue Campeona Olímpica en los Juegos de Río 2016.

“NECESITO VOLVER A PELEAR”

Tras su entrenamiento matutino, la deportista indicó que se encuentra “muy bien, pese al año tan difícil que pasamos”, pero “siempre entrenando y ahora con la posibilidad de salir a pelear afuera”.

Recordó que “mi última pelea fue con la polaca (Ewa Brodnicka) hace más de un año y necesito volver a pelear. Por suerte ahora salió esta posibilidad concreta del 27 de febrero en Francia, con la campeona en peso ligero y estoy enfocada en eso”.

Contó que esta chance “se viene corriendo desde octubre por la situación sanitaria en Francia que es bastante más complicada que acá, pero ahora es casi un hecho que se hará el 27 de febrero”.

Respecto a cómo sobrellevó este extenso parate, indicó que “ya he pasado de estar mucho tiempo sin pelear, pero no me hago la cabeza, siempre me tomo las cosas con calma y me mantengo segura de mi misma, entrenando a conciencia y haciendo las cosas bien. Las posibilidades siempre están, siempre llegan gracias a Dios. Me ha pasado de estar bajoneada y de un día para otro surgen peleas importantes, como es en este caso”.

“MUY BUENA TECNICA”

Contó que estuvo estudiando a su rival y que “me voy a encontrar con una boxeadora con muy buena técnica, que es campeona olímpica. No tiene muchas peleas como profesional (solo 8), pero es muy completa, muy lineal”.

Explicó que en este tipo de combates a experiencia puede llegar a pesar: “ella es buena y es lineal, pero a veces en peleas de este tipo la experiencia puede ser importante y eso es algo que yo tengo a mi favor”.

En cuanto al cambio de categoría, “Sole” comentó que “yo soy supergallo y pluma. Ahora subo a ligero que no es mucho más, pero como dije voy a agarrar esta pelea porque no quiero llegar a los dos años sin pelear y como vemos que la pelea es flexible, allá vamos”.

Si bien el foco está puesto en Francia, Soledad añora que “si siguen saliendo peleas me gustaría poder volver a presentarme en Trelew, porque solo peleé una o dos veces, pero me encantaría combatir acá en mi casa”.