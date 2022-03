"Estoy recién gorreada, cantá Llamadas Extrañas"

El curioso momento se produjo el viernes a la noche, en el show que brindó la artista en la localidad de Las Heras. Tanto la cantante, como el público, no pudieron contener la carcajada tras el pedido de la joven.

El destacado show de Ángela Leiva generó polémica y risas tras el particular pedido de su fanática por la canción "Llamadas Extrañas" y refiriéndose a la letra por estar "recién gorreada".

“Yo no lo puedo creer, estas cosas me pasan a mi nada más”, sostuvo Ángela, y agregó “Lo que vale es el cartel que me hiciste. Gracias. En un rato te voy a cantar llamadas extrañas”.

Con mis ojos te vi

Salir del hotel esa tarde y

Entonces comprendí,

Te amaba estaba tan ciega

Siempre te creí.

Te vi llevarla a su casa abrazarla y

Darle mis besos

Mi orgullo desecho y así

Llena de vergüenza llorando de pena por ti

Y al abrir la puerta dijiste te quiero

Y entonces morí.

Qué ganas de escupirte la cara

Qué ganas de arañarte con ganas

Sabías que te amaba

Qué ganas de escupirte la cara

Es odio lo que siente mi alma

Es tan amargo el veneno

Me mataste por la espalda nooo

Te vi llevarla a su casa abrazarla y

Darle mis besos

Sentí mi mundo que se derrumbaba

Llena de vergüenza

Llorando de pena por ti y

Al abrir la puerta dijiste te quiero

Y entonces morí.

Que ganas de escupirte la cara

Que ganas de arañarte con ganas

Que ganas tengo de herirte

Sabías que te amaba

Es odio lo que siente mi alma

Es tan amargo el veneno