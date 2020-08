Estudiantes solicitan la apertura de la biblioteca universitaria

Estudiantes universitarios solicitan a las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la pronta apertura de la biblioteca universtiaria para los alumnos que no tienen espacio físico e internet para continuar con sus estudios.

Desde la agrupación estudiantil “Octubre Rebelde” emitieron un duro comunicado solicitando la apertura de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para que los estudiantes que no tienen acceso a internet o a un lugar físico dónde estudiar, puedan hacerlo.

Así también señalan una desigualdad de oportunidades con aquellos estudiantes que no tienen las mínimas condiciones para poder llevar adelante sus estudios.

SOLICITADA COMPLETA

Hoy nos encontramos con este estudiante afuera de la biblioteca de la universidad, la misma biblioteca que cientos de alumnxs usan en la cotidianidad, la misma que no solo provee de mesas para que estudien, sino también internet y en este caso un lugar caliente donde sentarse a leer.

Desde el Colectivo político estudiantil Octubre Rebelde hemos elevado notas y pedidos para que abran este espacio tan vital para muchxs estudiantes como el de la foto, ya que somos conscientes de que no todxs cuentan con los recursos para acceder al sistema de virtualidad, también de que muchxs no precisan de un lugar en el cual estudiar cómodamente.

Hoy la universidad insiste en seguir con la cursada desde la virtualidad, dejando al estudiantado que no tiene conexión excluido. Es por esto que hacemos un llamado atención a quienes trabajan dentro de la universidad, los mismos que se llenan la boca hablando de educación inclusiva, y pasan por alto estos hechos. ¿Nos van a decir las autoridades que no han visto al estudiantado sentándose fuera de la biblioteca o en las escaleras de la universidad para acceder a las clases virtuales? ¿han propuesto alguna solución o le han brindado ayuda? En este caso, a él le dicen que la universidad está cerrada, mientras muchas otras personas entran y salen. A los centros de estudiantes los dejan entrar a sacar copias, mientras quienes buscan usar la conectividad exigida por la misma institución para poder seguir estudiando son relegadxs a la parte de afuera, al patio trasero en pleno invierno.

La institución que exige estar conectadxs es la misma que no abre el edificio para que lxs estudiantes más vulneradxs por este nuevo sistema de cursada puedan seguir estudiando.

¿Le gustará a lxs defensores de la meritocracia esta postal? un alumno estudiando afuera de la biblioteca en pleno invierno para no perder la cursada

Es por esto, y más motivos que desde el Colectivo Octubre Rebelde insistimos en que se abra la biblioteca central "Dr. Eduardo A Musacchio", con el fin de que lxs estudiantes que no poseemos los recursos para acceder a la virtualidad o quienes no poseemos lugar en donde estudiar podamos seguir educandonos, y que este contexto de pandemia y cuarentena no sea un obstáculo que frene nuestros estudios.