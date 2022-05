Eto´o no paga la cuota alimentaria: "por mí que se mueran la madre y la niña"

El exfutbolista profesional Samuel Eto'o, que supiera brillar en el Barcelona junto a Messi y Ronaldinho, está envuelto en una gran polémica después de que saliera a la luz que no paga la cuota mensual alimentaria de su hija.

Aunque Erika Eto'o do Rosario es legalmente hija del camerunés, el deportista continúa sin cumplir con ninguna de sus obligaciones como padre. Es por esto que, cuatro años después de conocer la identidad de su progenitor y tras haber conseguido el reconocimiento legal correspondiente, la joven ha comenzado, junto a su madre, una nueva batalla legal en la que reclaman a Eto'o los 1.400 euros mensuales que el juez estimó que debía abonarle en concepto de manutención, de acuerdo con información recabada por 'El Mundo'. Cantidad que nunca se ha pagado y cuya suma roza ya los 40.000 euros pendientes.

La madre, Adileusa 'Dee Dee' do Rosario asegura que lo que se reclama al ex futbolista del Barcelona es todo para su hija. "Nunca le ha dado nada. A la niña no le ha dado ni un Chupa-Chups (chupetín) desde el día en que nació. Absolutamente nada ni con decisión judicial. Ha crecido sin su padre y siente mucha pena porque ni siquiera le ha dado la oportunidad de conocerlo", dijo Adileusa.

Lo más aberrante del caso Eto´o es lo que le confesó a un amigo cuando le preguntó sobre la situación de Erika a lo que espetó “por mí que se mueran la madre y la niña, déjenme en paz".

El caso de Erika Eto'o no es la primera demanda de paternidad del futbolista camerunés que terminó en la Justicia. En 2004, un juzgado de Palma de Mallorca falló a favor de Anna Barranca, una joven a la que conoció en Palma de Mallorca y con la que mantuvo una relación de tres meses que concluyó cuando ella quedó embarazada.

Sin embargo, Samuel ha ido esquivando al cabo de los años el pago de la cuota alimentaria impuesta por el juez y tanto Barranca, como su hija Annie, le han llevado a juicio en al menos otras dos ocasiones (2019 y 2020) con la esperanza de que el deportista camerunés les abone las cuotas atrasadas (de 10.000 euros por mes) de la pensión alimenticia que les adeuda.

Además, en 2018, la madre de otro de sus hijos, María Ángeles Pineda, le reclamó el pago de 16.400 euros de pensión alimenticia que el jugador que adeudaba. Inicialmente, Eto'o debía pasarle una pensión de 3.000 euros al mes, cuya cantidad se redujo a los 900 después de que el futbolista acordase hacerse cargo de los gastos de escolarización de la niña. Sin embargo, tampoco ha pagado dicha cantidad.