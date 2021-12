Eulalio Muñoz: "fue la etapa más linda"

Al igual que Joaquín Arbe, Florencia Romero, Eduardo Sepúlveda y su entrenador Rodrigo Peláez, Eulalio “Coco” Muñoz fue distinguido con un “Reconocimiento de Honor” en la Legislatura del Chubut, por su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El atleta de Gualjaina después del emotivo acto, agradeció “a Dios, que me da las fuerzas para poder correr” y destacó a continuación que “durante este año han pasado cosas muy bonitas y creo que por eso hoy estamos aquí recibiendo esta distinción”.

Valoró a su vez, el hecho de que cinco chubutenses estén en un mismo Juego Olímpico: “creo que dimensiona lo que es la actualidad del deporte chubutense y muestra lo que ha ido mejorando. Considero que este momento es de los más lindos que nos ha tocado vivir a todos los chubutenses que amamos el deporte”.

En lo personal, “Coco” reconoció que “desde que corro, esta fue la etapa más linda. El hecho de haber podido estar en los Juegos Olímpicos, haber hecho una buena carrera y lograr un muy buen resultado hace que este 2021 haya sido un gran año. Obviamente hace poquito estuvimos corriendo el maratón de Valencia por tercera vez, algo totalmente impensado de poder viajar a España todos los años. Por ello estoy muy feliz y agradecido con la gente que hace posible todo esto, como Chubut Deportes, que desde que empecé a correr en los Juegos Evita, siempre estuvieron a mi lado. Ojalá que pueda ser trabajando, mejorando y todos siga viento en popa”.

A pesar de las cosas importantes que están viviendo tanto “Coco” como su entrenador Rodrigo Peláez, son conscientes de que hay que mantener los pies sobre la tierra: “estamos viviendo cosas increíbles, pero creo que no hay porque cambiar la forma en la que nos manejamos. Cada uno tiene sus pensamientos, sus convicciones e ideas. El hecho de llegar de nuevo a mi ciudad y sentirme tan querido y que la gente me brinde tanto cariño es lo más importante que me llevo de los Juegos Olímpicos.

En este mismo sentido agregó que “en Gualjaina se vivió como si la Selección de fútbol jugara la final del mundo, con banderas en todas las casas. En Esquel también se vivió algo parecido, se juntó muchísima gente a recibirnos, asique obviamente muy feliz, fue lo más importante que me ha tocado vivir y estoy muy agradecido”.

Respecto a lo que viene en 2022, Muñoz indicó que “el año venidero tendremos dos mundiales, uno de maratón y otro de media maratón, aunque son fechas medio ajustadas, pero ojalá que podamos llegar a esas dos competencias. También están los Juegos Odesur en Paraguay. Hay muchas carreras pero tenemos que proyectar bien el año y esperemos que lo podamos comenzar de la mejor manera”.

En el cierre, tras ser consultado si habrá descanso tras este año tan intenso, “Coco” reveló que “ya descansé esta última semana. Fueron siete u ocho días sin correr y comí bastante (risas) asique hoy ya empiezo nuevamente para ponerme a punto de cara a otro año que viene lleno de desafíos”.