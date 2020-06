Eulalio Muñoz ya pudo salir a correr

Desde el jueves 21 de mayo se puede salir a correr en Chubut. Desde el jueves pasado que, seguramente, alguno vio pasar a un chico con una técnica perfecta. De esos que parece que no tocan el suelo, sino que levitan en cada zancada.

Si el contexto sería otro y el barbijo no fuera intermediario, su sonrisa y felicidad se podrían reconocer a cuadras de distancia. Sin embargo, ese recorte de tela no tapa toda su cara, y desde cerca, no hay duda que la felicidad –como la de los nenes cuando los dejan salir a jugar– se notaba.

Porque por más que ahora sea su trabajo, correr, para Eulalio Muñoz es una pasión, es su forma de vivir y afrontar los días y lo hace desde que tiene memoria. “Estoy disfrutando poder volver a correr al aire libre”, explicó a TN Running. “Disfruto mucho poder despejarme, que en definitiva es lo que pasa cuando salgo”.

Las salidas están distribuidas por la terminación del DNI. Comenzaron el jueves 14 de mayo y ese mismo día salió a correr sus primeros 12 kilómetros en este contexto de pandemia. “Fue un alivio”, comentó.

Como su documento termina en número impar, no dejó pasar sus días: martes, sábado y domingo -en este día pueden salir pares e impares- también salió sin dudarlo, obvio, respetando todos los cuidados y tomando todos los recaudos.

Antes de que el COVID-19 se expandiera mundialmente, Eulalio estaba en plena preparación para competir en el Campeonato del Mundo de Medio Maratón que se llevaría a cabo en Polonia, uno de los platos fuertes previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los cuales había logrado la marca mínima para ser parte.

El evento más importante al que aspiran todos los atletas se postergaba, pero él, a su temprana edad -24 años- ya tenía en claro que era lo mejor que podía pasar. "Cuando nos informaron que se suspendían los Juegos creímos y seguimos creyendo que fue la decisión correcta tomada por el Comité Olímpico Internacional (COI)", señala.

“Hoy por hoy hay que priorizar la salud de todos”, reflexiona. Desde la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), para su alivio y tranquilidad, le informaron que su marca de 2 horas 11 minutos y 23 segundos –ritmo promedio 3:06 por kilómetro– lograda en el maratón de Valencia sigue siendo válida para 2021.

Y este alivio también genera que sus entrenamientos ahora no estén atravesados por la presión de los tiempos, los ritmos o las distancias. No hay objetivos claros, por ahora ya que las competencia no se sabe bien cuándo volverán. Por eso, sus salidas apuntan más a “mantenerse” y, un punto fundamental: a despejarse en un contexto de más de 60 días de encierro.

Si bien antes no podía salir a correr, desde el día uno de la cuarentena se las ingenió para aprender cosas nuevas y fortalecer debilidades. Entre los muchos ejercicios que aprendió, se volvió un semiexperto en saltar la soga. “Me aboqué mucho a videos de Youtube sumado a lo que me decía mi entrenador que haga. Invertí el tiempo en eso”, describe. “En un principio no tenía cinta. Después, por suerte, conseguí una”.

Eulalio Muñoz y Joaquín Arbe –actual campeón nacional y subcampeón sudamericano, también surgido de Chubut– son los dos atletas argentinos que han logrado la marca mínima para participar en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ambos brillaron en septiembre pasado en el Maratón Internacional de Buenos Aires.