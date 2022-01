Evra: "Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales"

Patrice Evra habla siempre claro. El ex lateral del Manchester United e internacional con la selección Francia se refirió a la homosexualidad en el mundo del fútbol, un tema tabú para muchos. Lo hizo mientras respondía a las preguntas de los lectores de “Le Parisien” con motivo de la publicación de su autobiografía “I Love This Game”.

"En el fútbol, si dices que eres gay, se acabó", aseguró Evra, que recordó lo que sucedió mientras él era futbolista. "Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a una persona para que hablara al equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron en esa conversación ‘va contra mi religión; si hay un homosexual en este vestuario tiene que salir del club'... En ese momento, dije: 'Que se calle todo el mundo'. ¿Te lo imaginas? He jugado con jugadores que eran homosexuales... Uno a uno, se abrieron a mí porque tienen miedo de hablar de ello de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol si lo dices se acaba".

Evra también se refirió a la figura de Mbappé, al que considera siempre políticamente correcto. El jugador del PSG está siempre en boca de todo el mundo y tiene que responder continuamente a las preguntas sobre su futuro. "Tiene una buena educación. Me gustaría ver a Kylian salirse del camino. Lo quiero, pero es demasiado limpio y eso esconde algo. Cuando le oigo hablar, siento que estoy escuchando a un político. Espero que en el terreno de juego piense en el equipo y no en sus objetivos personales porque la estrella es el equipo, no un solo jugador", dijo en “Le Parisien”.