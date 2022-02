Ex juez afirma que los jueces de Familia se "cubren" con las cautelares

Desidia, mala praxis, ignorancia, escasez de medios: son algunas de las razones que facilitan la judicialización de los conflictos por la tenencia de los hijos, con grave afectación de los derechos del niño. La semana pasada hubo protestas por este tema ante los juzgados de familia de todo el país, entre ellos los de Comodoro, ciudad donde hay casos irresueltos hace meses. Mientras, hay padres y madres; abuelos y otros familiares que sufren por no poder ver a los menores.

La Ley no es mala, pero no se cumple, explica Mauricio Luis Mizrahi, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Ante una denuncia de violencia familiar, muchos jueces “se cubren” dictando de inmediato una cautelar que excluye abruptamente al progenitor denunciado de la vida del niño. Una denuncia equivale entonces a una condena, porque el siguiente paso que define la norma es una audiencia para escuchar a la parte denunciada y acá es donde la justicia empieza a fallar: prácticamente nunca se realiza en las 48 horas que fija la ley, los plazos se eternizan, “como yo lo vengo denunciando -dice-, por la burocracia judicial”.

UNA VOZ AUTORIZADA

Mauricio Mizrahi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue juez civil por casi 30 años y es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado el libro Responsabilidad parental y también varios trabajos para explicar el fenómeno de la “alienación parental”, realidad que muchos niegan pese a la evidencia del incremento de las falsas denuncias de violencia familiar que suelen ser el primer paso de una larga serie de acciones destinadas a excluir a uno de los progenitores de la vida del niño, que pasa a estar bajo dominio total del denunciante, al punto de asumir su discurso.

No significa que todas las denuncias sean falsas, aclara Mizrahi, pero muchos jueces fallan en la celeridad para investigar y resolver estos casos en los que el paso del tiempo significa para los menores la pérdida de un progenitor y en ocasiones de toda la familia paterna o materna.

Entre los déficits que señala están ciertos errores en la interpretación de la Convención de los derechos del niño y en la aplicación de la Ley de violencia familiar que él no atribuye necesariamente a la mala fe sino más bien a la ignorancia o, en otras palabras, a la falta de formación y especialización, tanto de los magistrados como de los psicólogos que los asisten en estas causas.

Pero la mayor dificultad radica en la escasez de juzgados de familia que es quizás la principal causa de una morosidad en los procesos que deriva en grandes injusticias. La Corte Suprema tiene autonomía como para decidir la creación de nuevos juzgados, apunta Mizrahi, quien, preocupado por llamar la atención sobre estas falencias, ha convocado en junio próximo a unas jornadas interdisciplinarias en torno a la problemática de la “alienación parental” y el abordaje de estos conflictos familiares que judicializan la infancia.

HASTA SEIS AÑOS SIN VER AL HIJO

— Se dice que va una madre o un padre y denuncia “mi ex abusó de mi hijo” y basta la palabra de esa persona para que el juez dicte una orden de alejamiento. ¿Es así?

Lamentablemente es así en muchos casos. Salvo honorables excepciones de jueces muy precavidos. No solamente por abuso sexual, cualquier denuncia de violencia familiar. En la Capital Federal tenemos una Oficina de Violencia Doméstica, la famosa OVD, que es realmente un desastre porque recibe la denuncia de la mujer, puede ser de un hombre también, y no confrontan, no citan al denunciado. De modo tal que basta que alguien haga la denuncia para que el denunciado se convierta en presuntamente culpable. No quiero decir que sean falsas las denuncias. Una denuncia puede ser muy falsa como muy verdadera. Abuso, maltrato, lesiones, puede ser mentira o verdad. Es tarea del tribunal investigar. El problema es que dictan la cautelar inmediatamente. Yo he denunciado esta situación que se debe entre otras cosas a que los jueces quieren cubrirse. Pero además, no puede haber atención personalizada por la gran cantidad de expedientes de violencia que entran por día en cada juzgado.

Pero por otro lado los jueces quieren cubrirse, entonces ante el riesgo de que pueda ser verdad, cortan el vínculo. Como vengo denunciando, se corta el vínculo en... ¿sabe cuánto?: en un día. ¿Y sabe cuánto tarda en restablecerse? De repente, tres años. Por la burocracia judicial.

— Porque el Código dice, lo leí en sus artículos, que el juez tiene que hacer una audiencia a las 48 horas.

Tal cual. Hay varias violaciones de la norma por los jueces. En general las leyes no son malas, tratan de guardar el equilibrio, lo que se llama la compensación. Entonces por un lado, la ley autoriza al juez a dictar la medida inmediata, pero por el otro le ordena al juez que dentro de las 48 horas debe citar al denunciado con lo cual éste puede ir y decir “la verdad es ésta, yo no hice tal cosa, o tal otra” y el juez inmediatamente levanta la medida. Esa audiencia no se hace ni en Capital Federal ni en provincia. ¿Sabe lo que hacen? Citan al denunciado, y le hacen firmar como que vino y cumplió.

— O sea que lo notifican.

Lo notifican, exactamente. La otra violación es que no escuchan al niño, están violando totalmente la Convención (de los derechos del niño). O sea que un chico de 8 años por ejemplo se entera de un día para el otro que no puede ver más al padre o a la madre sin que el juez lo haya citado. Cuando hablo con los jueces, me dicen y qué querés, estamos sobrepasados.

— Ese concepto de alienación parental es negado por organizaciones feministas que defienden el dogma de que una madre no miente. “Yo te creo hermana”. Si la mujer denuncia, es ley. Usted de todas formas no considera a la alienación parental como un síndrome. ¿Por qué?

Porque la palabra síndrome hace referencia a una cuestión individual de orden psiquiátrico. En cambio la alienación parental es un problema relacional, no es un tema de la psicología tradicional individual. No tiene por qué estar en el DSM-IV [N. de la R: Manual de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría]. No es un problema psiquiátrico, que se maneje farmacológicamente. No, es un problema relacional que deben manejar terapeutas familiares. Porque el problema es en la relación. Y en cuanto a que no existe, digo: o hay mucha mala fe o hay mucha desinformación. Quizás ambas cosas. La palabra alienación responde a la estructura del ser humano. Usted, yo y todos los seres humanos nacemos alienados al cuerpo del otro. Cuando el bebé nace, no sabe separar bien su cuerpo del cuerpo del otro, generalmente la madre. Cuando hablan los chicos a veces dicen “el nene quiere la sopa”. Ese hablar en tercera persona es porque no diferencia su cuerpo del cuerpo del otro. Esto, dice el psicoanálisis, Lacan entre ellos, es alienación, el niño nace alienado al cuerpo del otro. Luego, en el proceso de desarrollo se produce la individuación. El chico se va volviendo un sujeto autónomo. ¿Qué pasa con la alienación parental? De alguna manera hay una actualización de aquellas situaciones anteriores. Decir que la alienación no existe es negar la estructura. Todos pasamos por la alienación parental. Después viene el desarrollo, uno se convierte en sujeto autónomo; la alienación parental es un retroceso. Los psicoanalistas dicen que no es un retroceso, sino una actualización. Muchos admiten que existe este proceso pero no quieren denominarlo así. Por el temor a las críticas. Yo pienso que a las cosas hay que llamarlas por su nombre.

— ¿Una Cámara Gesell es suficiente para determinar si un niño fue abusado? Muchos dicen que estos delitos son muy difíciles de probar. Cuando absuelven a un padre, algunas feministas muy dogmáticas dicen que es porque no se pudo probar. Una revisión médica, entrevistas psicológicas y la Cámara Gesell ¿no alcanzan para establecer la verdad?

Depende. Es verdad que a veces se cometen delitos y no hay elementos de prueba o hay pocos. Como ex juez, no puedo descartar que haya un caso de violación real que no se pueda probar. Además una cosa es el sobreseimiento y otra la absolución. En el sobreseimiento, el juez está diciendo no tengo elementos, sobreseo. En cambio en la absolución el juez tiene claro que no se cometió ese delito. Pero reitero que un juez de familia puede tomar recaudos, puede hacer un período de contactos asistidos, para que no se rompa totalmente el vínculo. Ahora, la Cámara Gesell es muy importante porque permite controlar a quien hace la entrevista. Porque hay mala praxis. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que se interroga al chico. Las preguntas tienen que ser abiertas. Pero hay muchos psicólogos que hacen preguntas inductivas, sugeridas, preguntas que comprenden de alguna manera la respuesta. Y eso es mala praxis.

— Usted dice que es importante supervisar la Cámara Gesell. ¿Es posible inducir un discurso o recuerdos falsos en un niño?

Sí, el implante de memoria no es una cosa inventada por unos locos, lo muestra la realidad. Y los chicos son más proclives al implante de memoria y a confundir lo visto, lo imaginado y lo conversado o hablado. Se suele confundir. Se suele mezclar. Entonces si yo, adulto, terapeuta, constantemente le hablo, le hablo, termino por ser el implante de memoria. Me voy a detener un minuto en esto porque vale la pena. La literatura es la madre de todos los saberes. Todos los grandes descubrimientos de alguna manera se anticiparon en la fantasía de la literatura. Y hay un cuento de Anatole France que se llama “El señor Thomas”. Era la época de la discusión entre clericales y no clericales y en una escuela denuncian que un maestro laico había sentado a un niño, como reprimenda, arriba de la estufa, a que se le caliente la cola. Interviene el juez Thomas. Interroga a los treinta chicos de la escuela: ninguno había visto al maestro hacer eso. El juez insiste, ¿pero seguro que no lo viste Juan? ¿Seguro, Eduardo? ¿Seguro? Treinta días interrogándolos. Al cabo de los 30 días, todos los chicos declararon haber visto cómo el maestro había sentado al chico sobre la estufa. Pero el abogado del maestro demostró que no había estufas en la escuela. Anatole France dice que el juez era meticuloso, pero no se dio cuenta de que con tanta interrogación terminó indicándole a los alumnos lo que tenían que decir.

Fuente: Infobae