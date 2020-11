Exodo masivo del hotel en el que sigue Gimnasia

Mientras arrecian las críticas hacia la conducción de la Liga Nacional de Basquetbol por los masivos casos de Coronavirus que se desencadenaron en planteles que participaban de la competencia el pasado fin de semana, aún no se sabe cómo continuará todo.

En principio, se confirmó que los planteles que no presentaban casos optaron por dejar el hotel donde se hospedaban todos los equipos de la Conferencia Sur. Platense y Obras, por ejemplo, llevaron a sus jugadores a sus propias casas, en tanto Ferro volvió a la pensión. El objetivo es abaratar costos.

San Lorenzo se fue a otro hotel y lo mismo hizo Boca. En el lugar donde supuestamente había una burbuja quedaron únicamente los tres planteles que tenían jugadores contagiados con Coronavirus: Bahía Basket, Argentino de Junín y Gimnasia de Comodoro.

En el equipo de esta ciudad el primer caso reportado en plena competencia fue el de Diego Romero, quien tras un dolor de garganta que empezó a sentir el domingo 8 fue hisopado, dando positivo pocas horas antes del partido que su equipo disputó con Boca el miércoles.

La dirigencia de la Asociación de Clubes se muestra por estas horas confundida y no brinda mayor información. Se sabía que este lunes por la mañana se hisoparía a todos los planteles, pero ello luego quedó en duda, como también el futuro de la competencia donde se había establecido que los equipos que no se presentaran iban a perder los partidos 20 a 0, lo cual a esta altura ya no es tan seguro.

En tanto, continúan trascendiendo detalles de que, si existía, el protocolo de seguridad brillaba por su ausencia. Un dato: el mismo vehículo que trasladaba a un plantel del hotel al estadio de Obras, en vez de esperarlo, volvía antes con algún equipo que hubiera jugado en primer término. De ese modo, ahorraban gastos.

Fuente: LaCienPuntoUno