Expectativas por la reunión y la mirada puesta en el protocolo

En la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson se llevará a cabo este viernes una mesa de diálogo entre los gremios de la Educación y el Gobierno provincial. El encuentro fue convocado después de la visita del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a Chubut con la esperanza de una pronta solución al conflicto estatal, que permita el inicio del ciclo lectivo.

Los trabajadores esperan una “oferta superadora” desde Fontana 50, pero advirtieron que el protocolo de vuelta a clases fue aprobado de manera unilateral y que es difícil que se cumpla en Chubut.

En diálogo con La Posta Radio, el secretario General CTA de los Trabajadores Chubut, Tomás Montenegro, sostuvo que la convocatoria es “un poco tardía a nuestro entender porque justamente lo que tratamos de evitar era no llegar a un cuello de botella con respecto al inicio de clases”.

“Estamos convocados a una mesa de diálogo que no es para discutir paritarias. Sin embargo, hay mucha expectativa en todos los trabajadores para ver cuál es la propuesta del Gobierno para comenzar un ciclo lectivo”, aseguró.

“Hay dos condiciones que se tienen que dar para volver a las aulas. Una es garantizar las condiciones de higiene y limpieza para llevarles seguridad a las familias. Y la otra tiene que ver con los derechos de los trabajadores, que son los sueldos. Los docentes a la fecha no hemos cobrado ningún salario del 2021”, manifestó.

“Esperemos que Provincia venga con una propuesta seria y que nos permita analizar si estamos en condiciones de volver”, aseveró.

APROBADO POR UNA SOLA PARTE

Sobre la posibilidad que el Gobierno provincial ofrezca pagar la deuda que mantiene con los trabajadores estatales en un plan de doce cuotas, Montenegro afirmó: “solo nos interesa discutir directamente con el Gobierno. No nos vamos a dejar llevar por títulos de algunos medios”.

“Somos conscientes de que esto supera el ámbito educativo, la población espera una reacción de Provincia y que se priorice a la población porque desde hace más de tres años que se burlan de los derechos de la sociedad”, cuestionó.

Sobre el protocolo, el dirigente gremial manifestó que el protocolo fue aprobado por Provincia, pero no por los sindicatos estatales. “Tenemos muchas dudas que se le pueda garantizar las condiciones dignas de salubridad e higiene. Las irregularidades tienen que ver con términos políticos. El Gobierno termina aprobando de manera unilateral un protocolo sin el visto bueno de los gremios”, criticó.

“Nos enteramos hace poco de una resolución con fecha de septiembre que nunca fue publicada en el boletín oficial. Es una irregularidad tremenda y parece que toman el pelo. Hay un mal manejo político con esta situación”, determinó.

“Nos encontramos que las escuelas van a ser higienizadas cada 90 minutos, pero no alcanzan las partidas. No hay termómetros y no sabemos cómo será la organización de los estudiantes en el aula. Hay muchas situaciones que el Gobierno provincial tiene la responsabilidad de informar que no será un ciclo lectivo normal por todo lo que vivimos”, subrayó.