Explotó Puratich contra los prestadores turísticos

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a las quejas del sector turístico por las medidas impuestas en el marco de la pandemia por COVID-19.

“Los prestadores turísticos me dijeron que soy un inútil y que en los 9 meses de la pandemia no hice nada, que solo me preocupa perjudicar al sector para que se funda. Lo que esta gente no entiende es que más allá de todo tenemos 397 muertos en la Provincia, aunque a ellos no les interese”, sostuvo.

En este sentido, señaló – en diálogo con Radio Chubut– que “la gran falacia que dicen es que por el turismo no llegó el COVID y eso no es así; el primer caso de la Provincia fue por el turismo”. Se refería al ingeniero oriundo de Comodoro que regresaba de Brasil.

“Ayer empezaron a las 4 de la tarde y toda la noche me estuvieron mandando mensajes amenazándome, insultando”, dijo.

Asimismo, aclaró que “hay gente que se mira su propio ombligo y no ve lo que está pasando con la pandemia. No entiendo qué es lo qué pasó con los prestadores de Puerto Madryn. Desde la Cordillera pueden venir acá y cuando regresen allá tienen que hacer el aislamiento durante 14 días”.

“Hace pocos días me llamaba el intendente de Esquel para quejarse porque había pocos controles en la portada y ahora piden que la gente vaya”, indicó.

En este marco, recordó que "ayer fue un día muy duro desde lo personal.

Finalmente, Puratich concluyó que “lo que esta gente no entiende es que más allá de todo tenemos 397 muertos en la Provincia, aunque a ellos no les interese. Cada uno de los fallecidos es una puñalada en mi cuerpo”.