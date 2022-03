Fabián Gianola fue procesado por abuso sexual

Las malas noticias siguen para Fabián Gianola en este arranque de 2022, en el marco de las múltiples denuncias que tiene en su contra por abuso sexual y por acoso. Ahora, el actor y comediante de 59 años fue procesado por abuso sexual contra Viviana Aguirre, una de las tantas excompañeras que lo acusó en el ambiente artístico.

La Sala 7 de la Cámara Nacional de apelaciones en lo criminal y correccional hizo lugar, en un fallo dividido, al recurso de apelación que había presentado Aguirre, le trabó un embargo por 800 mil pesos y le prohibió la comunicación con Aguirre. Los jueces que determinaron esta nueva instancia en la causa fueron Mariano A. Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich.

En la sentencia, a la que tuvo acceso El Destape, el juez Cicciaro aclara, entre otras cosas, que "los dichos de las querellantes (Fernanda) Meneses y Aguirre resultan más creíbles que la negativa opuesta por el imputado". El magistrado Mariano A. Scotto suscribió a los argumentos de su colega para implementar el procesamiento.

La información fue difundida en un principio en vivo por Intrusos (América TV) durante el programa de este lunes 14 de marzo. En el estudio, fueron contundentes con todos los datos tanto la conductora Florencia "Flor" de la V como sus panelistas Maite Peñoñori, Daniel Ambrosino, Virginia Gallardo, Marcela Tauro, Lucas Bertero y Nancy Duré.

En Intrusos confirmaron que "la Sala 7 revocó la falta de mérito en la causa, por lo que él tendrá que afrontar un juicio". Además, en A la Tarde, por el mismo canal, informaron que "una parte de sus bienes quedó embargada por 800 mil pesos".

También en el diálogo con Intrusos, la excompañera del humorista en Radio Colonia (AM 550), Viviana Aguirre, detalló a fines de 2021: "Todo el tiempo quería el contacto físico, un día hasta me dio un beso en la boca, me tocó mis partes íntimas... Ahora hay un nuevo caso de una vecina de él".

La denunciante del actor continuó sobre cómo fue evolucionando el acoso que recibía por parte de él: "Al principio era más verbal. Después, el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal en ese momento...". Repasó que él "estaba encima todo el tiempo" y opinó que "si vos tenés una compañera de trabajo no le tocas las partes íntimas".

"Empezó a crecer cada día más hasta que un día lo hablé con él y me dijo que me tenía que acostumbrar, que él era así, que era su forma de ser", profundizó Aguirre. En la misma línea, aseveró: "Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio... Me decía ´hoy trajiste piernas´, me tenía que ir fijando cómo me iba vestida porque yo decía ´por ahí lo estoy provocando´. Pensaba ´si me pongo un escote o una pollera corta lo estoy provocando´, y mis compañeras me decían ´¡no, no es así, podés vestirte como quieras!´".

Ella explicó que "fue en mayo de 2019" y que por eso no duraron "ni un mes trabajando juntos". Además, afirmó: "La segunda vez fue cuando giró y me dio un beso en la boca, ahí fue cuando mis compañeros reaccionaron y me dijeron ´¿qué es esto?´. Les dije que yo lo iba a manejar y lo iba a hablar con él, que de hecho ya lo hice un montón de veces".

Justamente como parte de la misma radio, la locutora aseguró que "la última vez (que lo hizo) fue mientras una compañera estaba hablando", por lo que completó sobre aquel entonces: "Me metió la mano en el cachete, en mis partes íntimas directamente. Yo lo miré y su cara no me la olvido más. Obviamente que lo va a negar, pero las pruebas están en la Justicia".

Entre las denuncias mediáticas y judiciales, figuran las de: Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Celina Rucci, Luciana Salazar, Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefanía Xipolitakis y Griselda Sánchez.