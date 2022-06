Fallo a favor de Práxedes Candelmo en la causa contra Telefe

Corría el año 2004 cuando Práxedes Candelmo Correa, antes conocida como Malena Candelmo, le inició acciones legales por injurias al conductor Matías Martin, el productor Gastón Portal y al canal Telefe. ¿Los motivos? La joven trans aseguró que se burlaron de ella y la discriminaron en el programa "Aunque usted no lo viera".

Cuando era menor de edad, Candelmo Correa fue víctima de un abuso por parte del entrenador Héctor "Bambino" Veira, quien fue condenado por la Justicia pero sólo estuvo poco más de un año en la cárcel y fue liberado.

"Matías Martin dijo al aire que le daba asco mi manera de hablar. Me descalificaban y me trataban de tarada, como algo de baja categoría. Me sentía en el infierno", dijo años atrás en una entrevista.

¿La respuesta de Matías Martin? Hace 7 años, el periodista expresó: "No siento que le tenga que pedir disculpas. Nunca hablé de ella ni la mencioné. No sé si continúa el juicio. Sé que en ese programa me quedaron dos juicios de gente que quería sacar algún dinero".

En octubre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en favor de Práxedes Candelmo Correa, quien denunció repetidas oportunidades situaciones de falta de acceso a la salud pública por parte del Hospital Durand y hostigamiento mediático hacia su persona de parte Matías Martin y Gastón Portal.

Ahora, la joven enfermera brindó una nota para el podcast "No Se Puede Vivir Del Amor", de Franco Torchia, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y habló por primera vez del fallo de la Justicia: “Fueron muchos conductores en realidad los que me maltrataron. Hice muchas denuncias pero ninguna prosperó porque los jueces se agarraban de la libertad de expresión. Mi papá me ayudó en las instancias previas, la denuncia de Telefe y Gastón Portal todavía está en primera instancia pero la Comisión Interamericana de DDHH se expide sobre el retraso que se hace con mis denuncias. Le piden a la justicia argentina que actúen rápido contra Telefe, contra Matías Martin y con Gastón Portal”.

“El retraso de la Justicia general que hay en la Argentina es por la falta de respeto al género y la falta de respeto a la salud. Mandé constantes mensajes. Tuve que seguir mandando pruebas y me seguían sucediendo cosas y las tenía fundamentadas. A la Comisión Interamericana le interesa escuchar el testimonio de lo que pasó, no me pidieron pruebas legales, me quisieron escuchar. Fui perseverante y no dejé de ser yo. Me expresaba con mi dolor y de esa manera me fui curando a mí misma", finalizó Práxedes.

Fuente: Pronto