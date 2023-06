Familia de un exjefe de la Unidad Regional ejerce su derecho a réplica

“Mi esposo hace 5 años a la fecha que está retirado. Nunca pudo haber sido el jefe de Unidad en ese momento y figura (en la publicación) como jefe de Unidad Regional, en el año 2022” aclaró en un primer momento Viviana Rúa, ejerciendo su derecho a réplica.

“Yo quiero hacer un descargo. Humberto (Lienan) no es esa persona (que se menciona en la publicación). Detrás de esa persona hay una familia que somos nosotros; tiene una hija que tiene actividades cotidianas y no tiene por qué recibir y dar explicaciones de que su papá no hizo las cosas que corresponde cuando fue jefe”, añadió la mujer.

“Lo que más molesta es que pongan un nombre que nadie da”, sostuvo tras mantener un intercambio con quien realizó la denuncia, persona que le manifestó no haber dado tal nombre, sino solo el apellido.

“Humberto Lienan estaba retirado de la fuerza. Que se abstengan los comentarios porque duelen; son molestos cuando no es así. Esta empleada me reitera que ella nunca dijo que fue Humberto Lienan”, agregó Rúa en su declaración.

“Hablo por mi hija que es menor y está dolida por la situación”, concluyó, pidiendo “que se aclaré quién era el jefe de Unidad que se rió de ella (según se publicó); solamente eso” concluyó.

N de la R: es veraz que la denunciante solo mencionó el apellido, sin dar ningún nombre en particular. El agregado entre paréntesis corresponde a la edición, donde no se corroboró que Humberto Lienan efectivamente no estaba en dicho cargo cuando se hizo la presentación. El titular de la Unidad Regional era entonces Ricardo Lienan.