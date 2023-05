Familiares y dirigentes destacan el apoyo del Estado municipal a futbolistas locales en Bs. As.

En una reunión que se efectuó en el salón vidriado del Club Ingeniero Huergo, familiares y dirigentes se interiorizaron sobre el apoyo del Estado municipal a futbolistas de Comodoro Rivadavia que se desempeñan en Buenos Aires

El presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien ya se había reunido con los deportistas locales en La Casa de Comodoro, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezó el encuentro.

En el mismo se informó sobre el Plan de Becas Deportivas, que comenzará a regir en junio y que tiene la condición que el beneficiario debe estudiar.

Acompañado por el titular de la Liga Oficial de Fútbol, Ariel Bordeira; Martínez profundizó sobre la propuesta del acompañamiento del Estado municipal a los jugadores.

Con esta iniciativa se busca incentivarlos al estudio y brindarle otras herramientas, como la asistencia de psicólogos, nutricionistas y capacitaciones para su formación.

El referente de Comodoro Fútbol Club, Nigel Andretta, se mostró emocionado y dijo: “Me parece impresionante y me emociona que acompañen así a chicos de Comodoro que están peleando por un sueño de ser jugadores profesionales, que entrenan como profesionales pero no perciben ingresos económicos, sé bien lo que es estar desarraigado y sufrir, y que ahora el municipio se ponga esta mochila de acompañar al chico que está en Buenos Aires realmente me encanta”.

Por su parte, Luciana Delgadillo, madre de Joaquín Tula, jugador de Nueva Generación que milita en Temperley, dijo que “está muy buena la propuesta. Como dirigente, es la primera vez que nos toca tener un chico afuera. Además, por ser mi hijo, me siento muy acompañada y esto ayuda un montón porque se hace difícil sostenerlo afuera y el gasto que eso lleva. También está muy bueno el acompañamiento con los profesionales, para que los chicos no se sientan tan solos”.

Los jugadores que recibirán ayuda y acompañamiento son: Agustín Montiel (Unión San Martín Azcuénaga/Quilmes), Nicolás Mercado (USMA/ Quilmes), Bruno Mateeff (USMA/ Excursionistas), Mateo Marín (USMA/ Platense), Thiago Echeverría (USMA/ Estudiantes Casero), Vincenso Torraca (USMA/ Defensa y Justicia), Arian Castillo (USMA/ Defensa y Justicia), Manuel García (Huracán CR/ Defensa y Justicia), Luciano Torres (Huracán CR/ Argentinos Juniors), Lucas Miroglio (Comisión de Actividades Infantiles/ Independiente), Luciano Sartorio (Rada Tilly/ Deportivo Español), Ernesto Lugo López (Comodoro FC/ Huracán), Lautaro Peralta (Comodoro FC/ River Plate), Joaquín Tula (Nueva Generación/ Temperley), Lautaro Millanes (Jorge Newbery/ Gimnasia de La Plata) y Alvaro Martínez (Deportivo Portugués/ Atlanta).