Familias separadas de sus hijos presentaron un petitorio en el Juzgado

Es con el objetivo de ser atendidos por los jueces. Hoy se cumple una semana que un grupo de padres y madres impedidos de poder ver a sus hijos protagonizan un reclamo en el Juzgado de Familia con el fin de visibilizar su problemática. Hasta ahora, desde el Juzgado no se dio ningún tipo de respuestas.

Las familias exigen a las autoridades judiciales que se analicen los casos en que están privados de poder acercarse a sus hijos por restricciones establecidas por los titulares de los Juzgados de Familia. Piden que se adopten medidas que les permita tener contactos con sus hijos,

Al mismo tiempo, vienen alertando por la creciente cantidad de denuncias falsas en las que se involucra a los menores y con el tiempo no se les da un seguimiento. Invariablemente, en cada caso la Justicia opta por dictar cautelares contra la persona denunciada y luego iniciar una investigación que se vuelve eterna para quien espera.

“Hay casos con suma urgencia para que sean vistos” expresó ante El Patagónico Verónica Medina, integrante de la ONG “Infancia Compartida”, en Comodoro.

Los familiares hoy, nuevamente, desde las 10 hasta las 12 se concentrarán en el Juzgado de Familia Nº 2 de Comodoro con el fin de visibilizar su problemática. Ayer, entregaron un petitorio en el Juzgado con el objetivo de ser atendidos por los jueces.

“Lo que vemos es uno no tiene garantías de nada con respecto a llegar a un caso judicializado, que uno haga lo que corresponde, te hagan una denuncia y no ves más a tu hijo. No tenés una garantía, y ellos (Juzgado) deberían tener un modo de trabajo que evite esto que está pasando” sostuvo Medina.

Nicolás Luciani, auxiliar letrado del Juzgado, fue consultado por este mismo medio, días atrás, sobre la situación que se plantea estos días y declaró que “no es la vía que estiman ellos, presentándose en la puerta sin requerimientos y de esta manera, informal”.

Es que según la referente de “Infancia Compartida”: “No es por los expedientes que presentemos en el momento. Nosotros como organización buscamos una solución con garantías. Un compromiso de que acá en adelante vean ellos cómo pueden trabajar con estos procedimientos. En definitiva, solucionan un caso y vuelve dos o tres más”.

“Ellos no ofrecen garantías en ese aspecto; realizan todos esos procedimientos, por ejemplo; tenés un reclamo tenés que ir con un abogado” pero, hay padres que no tienen la posibilidad de contar con abogados particulares por la situación económica que atraviesan las familias.

“Es todo un sistema que no está bueno, porque, por ejemplo; vos te presentas, no tenés plata accedes al abogado de oficio que no luchará con lo que tiene que luchar, porque es ponerse en contra del juez. Están para cumplir con el procedimiento de representarte” ejemplificó. “No ven realmente el fin de tu problema”.

Paralelamente se presenta otra situación, según indicaron: “Haces las cosas como corresponde, presentas denuncias, exposiciones y tampoco ellos actúan en forma inmediata”.

Es decir “ni aun haciendo las cosas que te dicen que tenés que hacer, con protocolo, como ellos dice, reclamo en forma escrito, así se manejan cuando uno inicia una acción legal en el Juzgado con la diferencia que acá hay menores. Es lamentable”.

“De la otra parte, no se investiga. Inclusive en la misma revinculación, y después no se hace un seguimiento, esa familia te negó por mucho tiempo no ver a tu hijo, imagínate con una orden de un juez te quieren comer vivo” describió.

petitorio.jpg

Un dato particular surge, en Rio Grande, con un reclamo de padres impedidos de poder ver a sus hijos. Los mismos se presentaron frente a la sede de Tribunales en Río Grande para hacer entrega de una nota donde solicitan a los Jueces que se adopten medidas que les permita tener contactos con sus hijos, indicando que ellos nos pueden ser “tomados como rehenes” de una situación de conflicto con sus ex parejas.

Exigiendo justicia y un trato igualitario, un grupo de padres realizó una concentración en los Tribunales de Río Grande, por considerar que no se respetan los regímenes de visita con sus hijos, en casos en que existen conflictos con sus ex parejas. Presentaron un petitorio para ser atendidos por los jueces.

“La juez dio audiencia a estos papás, junto con la ayuda del Intendente. Entonces, imagínate cuantas cosas se pueden hacer, pero no la quieren hacer” en el caso de Comodoro Rivadavia, aseguró Medina.

Es que entiende que, en el caso de la ciudad, las autoridades del Juzgado de Familia: “Acá no tienen voluntad para recibirnos, no van a mirar caso por caso, sino lo hubieran hecho cada vez que íbamos a reclamar en las audiencias. Es contradictorio” cerró.