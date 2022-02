Famoso periodista denuncia estafa bancaria

Anda con mala suerte, últimamente, el conocido periodista deportivo Hernán Castillo. Es que a su ruidoso despido de TNT, a manos del nuevo director Enrique Quique Sacco, ahora se suma una nueva desventura para el colega que suele tirar primicias y maneja la mejor data en River.

Es que según contó en redes sociales, fue víctima de una suerte de estafa bancaria. "Insólito lo que me pasó con el @bbva_argentina. Saqué plata por la caja. No la contaron delante mío, me la dieron en fajos. Más tarde la conté y faltaba plata. Hice el reclamo y me dicen que no pueden hacer nada. Hace 25 años soy cliente y no se hacen cargo. Una vergüenza", publicó este lunes en su cuenta de twitter.