Federación y Brown tienen el transporte asegurado

Mediante un acto en la mañana del martes en la sede del ente deportivo provincial, Chubut Deportes confirmó el respaldo a los clubes de la provincia que participarán en una nueva edición de la Liga Federal de Básquet: Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

En la firma del convenio, de la que también participó la Federación de Básquet del Chubut, se confirmó que Chubut Deportes brindará el transporte terrestre para ambos clubes a lo largo de toda la competencia mediante sus unidades propias.

Encabezado por el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, el acto también contó con la presencia del titular de la Federación de Básquet del Chubut, Carlos Sanz; y los dirigentes de los clubes participantes: Pablo Texeira por Guillermo Brown y María Cativa por Federación Deportiva.

“Recién hablábamos con los dirigentes cómo se está desarrollando el básquet en la provincia, el apoyo que nosotros desde Chubut Deportes podemos brindarles; por eso en lo personal estoy muy contento de que el básquet ocupe el lugar en nuestra provincia que debe ocupar”, destacó Hernández durante el acto.

El presidente de la Federación de Básquet, Carlos Sanz, remarcó el “agradecimiento a Chubut Deportes porque el transporte es vital para este tipo de competencia. No hay forma de hacerlo si no hay un apoyo en esta área y queremos extender el agradecimiento a los municipios locales que harán la logística de recibir a los equipos en sus ciudades”.

“Para nosotros siempre fue un anhelo generar una competencia patagónica a nivel CABB”, explicó. “No lo pudimos concretar antes, de poder generar un Pre Federal. En esta primera etapa están estos dos clubes, pero buscamos año a año hacer una zona mucho más consolidada. Con equipos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, para equipararnos un poco a lo que hacen en Neuquén y Río Negro”, acentuó.

Además, Sanz quiso dejar en claro que desde la Federación están “convencidos que la Primera División en los clubes son una inversión, no un gasto; porque representan la continuidad de los chicos. No queremos más que los chicos se despidan del club a los 17 años porque no tienen a donde jugar. Este Federal es una puerta de acceso a muchos jóvenes, ambos equipos armaron sus plantillas con gran parte de jugadores locales”.

De parte de Guillermo Brown, Pablo Texeira aseguró que están “muy agradecidos y contentos con las gestiones de Gustavo (Hernández) y Carlos (Sanz). La verdad que sin el apoyo de Chubut Deportes, para nosotros y para cualquier club de la provincia es muy dificultoso por las distancias que hay que recorrer”.

Además, remarcó que “siempre se decía que el gasto en el transporte no es menor y en nuestro caso, sinceramente, sin este respaldo no íbamos a poder presentarnos para el torneo. A raíz de nuestra participación en el Federal en el club se ha armado una revolución muy linda, sin dejar de pensar en lo principal que tenemos que son los chicos y chicas; ya que ellos son el foco de nuestro futuro”.

Por último, desde Federación Deportiva, María Cativa manifestó que “es una gran alegría poder estar acá hoy. No me queda ninguna duda Gustavo (Hernández) de todo el trabajo que estás haciendo en Chubut Deportes. Arrancaste en épocas difíciles, como estos dos años de pandemia que pasamos, y como poco a poco se fue ordenando hasta llegar a un hecho tan necesario para el deporte de la provincia como contar con colectivos propios. Es una ayuda importantísima”.

MODO DE COMPETENCIA

Los integrantes de la Liga Federal de Básquet de Chubut comenzarán con su competencia este fin de semana. Ambos integran la Subdivisión Patagonia Sur con el club San Miguel de Río Gallegos.

Desde la organización de la Liga Federal estipularon que en la primera etapa se jugarán 3 fechas, donde en cada una de ellas, los equipos competirán en el formato de triangular.

CALENDARIO DE LA PRIMERA PARTE

1ª fecha: 17, 18 y 19 de febrero en el Gimnasio Diego Simón, Comodoro Rivadavia.

2ª fecha: 18, 19 y 20 de marzo en el Club San Miguel, Río Gallegos.

3ª fecha: 8, 9 y 10 de abril en el estadio Benito García de Puerto Madryn.

De esta manera, cada uno de los clubes tendrá una fecha como local para jugar dos partidos ante su público.

Los clasificados de esta etapa se cruzarán con la zona de la provincia de Neuquén, La Pampa y Río Negro para conformar la División Patagonia con un total de 8 equipos.