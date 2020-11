Fernando Sicard: "el lunes arrancamos pensando que volvemos a jugar en enero"

Fernando Sicard es un motivador nato, eso es de público conocimiento y queda evidenciado cada vez que juega Caleta Córdova. El dato menos conocido es que es profesor de educación física, entonces la vuelta a los entrenamientos no lo amilana. Al contrario, espera el lunes para volver a encontrarse con un grupo que en lo anímico nunca bajó los brazos.

“Hoy cumplo 43 años de vida y tengo un pálpito y un deseo: que en enero o febrero a más tardar, volvamos a jugar. Nuestro objetivo es a dos meses. Entonces el lunes arrancamos pensando en que volvemos a jugar en enero”, le comentó a El Patagónico el entrenador que lleva de 27 años de relación con la ‘redonda’.

“Yo nunca jugué al fútbol, lo mío fue el rugby (en Deportivo Portugués y Calafate RC). Y dejé cuando me rompí la rodilla. Entonces con 16 años me inicié (de la mano del padre de un amigo –Ernesto Llamazares- como DT) en la 7ma. de Tiro Federal. Yo hacía la preparación física (a mis amigos del barrio), y llegamos con esa división a estar en mejor estado que los jugadores de la Primera. Luego, a los 17 años y cuando Tiro descendió a la C y asumió Pedro Rodríguez como entrenador de la Primera, lo que hizo fue echar a todos los jugadores y darle rodaje a los chicos de la Séptima y me invita a ser el preparador físico con 17 años”, rememora.

La pasión por los entrenamientos lo llevó a estudiar el profesorado de educación física y seguir ligado a Tiro Federal. “Ese año salimos campeones de la C, que luego se volvió a sacar (año 95/96) y continué en Tiro hasta el 99 donde salimos subcampeones de la A, cuando perdimos la final con la CAI en el estadio municipal”, describe.

Su rodaje, su experiencia desde joven como preparador físico y su profesionalización como profesor de educación física es la carta que Sicard ponga en marcha la próxima semana con la vuelta a los entrenamientos.

“Nosotros nos estamos rearmando y nos vamos a encontrar con un grupo de jugadores que tienen unas ganas tremendas de volver a entrenar. Que mantenemos un contacto fluido con todos los chicos. Y que si Dios quiere el lunes estaríamos arrancando con todos los protocolos que se piden y sobre todas las cosas con un grupo de personas que van a estar muy motivadas y enganchadas con el entrenamiento”, adelantó.

Si bien no hay fecha certera del regreso de la competencia, Fernando arriesga: “nosotros somos un club de contención y en el cual no tenemos pensado adquirir refuerzos pagos (por así decirlo) tenemos un distanciamiento de más o menos 2 años de formación física respecto a los clubes de A (hablando siempre de CAI, Huracán, Newbery, USMA y Petroquímica). Son equipos que están desarrollados muy bien en la parte física. Entonces, a nosotros estos dos meses de acondicionamiento físico nos viene muy bien para tratar de acortar esa brecha en todas las divisiones”, sentenció.