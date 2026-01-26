Filial River y Rada Vintage ganaron la XVª edición del fútbol de playa

Los equipos mayores de Filial River Plate en Masculino y Rada Vintage en Femenino, se consagraron el fin de semana campeones de la XVª edición del Torneo Playero de Fútbol 2026, que se jugó en la Bajada 12, con la organización del Club Atlético Rada Tilly y que llevó el nombre de “Walter Emilio Edwards”.
En varones, River empató 2-2 con Los Pibes de La Plaza y en los penales, fue triunfo del “millonario” que se impuso por 3 a 2. El tercer puesto del certamen quedó para los muchachos de Paso a Paso.
Mientras que en mujeres, Rada superó a Cepatacal. El podio lo completó Abrazo de Gol.
La competencia contó con la actuación de 20 equipos en la categoría Mayores Masculino, diez en Femenino, mientras que un total de 27 fueron los participantes en las categorías más chicas, es decir 2014, 2015, 2016 y 2017.
En ese contexto, los campeones fueron Lobito en 2014 y 2016, Filial River Plate 2015 y El Rejunte en 2017.
“Tuve el placer de compartir en el lanzamiento y la XV Edición del Torneo Playero de Fútbol 2026 “Walter Emilio Edwards”, que se vivió este fin de semana con un clima soñado y una convocatoria increíble. Más de 40 equipos fueron parte de esta verdadera fiesta del deporte. Fue una alegría inmensa ver a familias y grupos de amigos reunidos, compartiendo dos jornadas de fútbol, playa en un ambiente de encuentro y celebración”, destacó en sus redes sociales Mariel Peralta, intendenta de Rada Tilly.
“Mis felicitaciones al @clubatleticoradatilly por la excelente organización y el compromiso para hacer posible este gran evento, que ya es un clásico y sigue creciendo año a año. Gracias por un fin de semana inolvidable”, agregó la funcionaria del municipio de la villa balneria.
Panorama
Libre Masculino
1º Filial River Plate
2º Los Pibes de La Plaza
3º Paso a Paso
Libre Femenino
1º Rada Vintage
2º Cepatacal
3º Abrazo de Gol
Categoría 2014
1º Lobito
2º Brawlers
3º CFC
Categoría 2015
1º Filial River Plate
2º Lobito
3º CFC
Categoría 2016
1º Lobito
2º Lanús
3º Los Compas
Categoría 2017
1º El Rejunte
2º Lobito
3º Los Infaltables