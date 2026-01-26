Filial River y Rada Vintage ganaron la XVª edición del fútbol de playa

Los “millonarios” vencieron en Masculino y las “aurinegras” en Femenino. El torneo, que llevó el nombre de “Walter Emilio Edwards”, se jugó en la Bajada 12.

Los equipos mayores de Filial River Plate en Masculino y Rada Vintage en Femenino, se consagraron el fin de semana campeones de la XVª edición del Torneo Playero de Fútbol 2026, que se jugó en la Bajada 12, con la organización del Club Atlético Rada Tilly y que llevó el nombre de “Walter Emilio Edwards”.

En varones, River empató 2-2 con Los Pibes de La Plaza y en los penales, fue triunfo del “millonario” que se impuso por 3 a 2. El tercer puesto del certamen quedó para los muchachos de Paso a Paso.

Mientras que en mujeres, Rada superó a Cepatacal. El podio lo completó Abrazo de Gol.

La competencia contó con la actuación de 20 equipos en la categoría Mayores Masculino, diez en Femenino, mientras que un total de 27 fueron los participantes en las categorías más chicas, es decir 2014, 2015, 2016 y 2017.

En ese contexto, los campeones fueron Lobito en 2014 y 2016, Filial River Plate 2015 y El Rejunte en 2017.

“Tuve el placer de compartir en el lanzamiento y la XV Edición del Torneo Playero de Fútbol 2026 “Walter Emilio Edwards”, que se vivió este fin de semana con un clima soñado y una convocatoria increíble. Más de 40 equipos fueron parte de esta verdadera fiesta del deporte. Fue una alegría inmensa ver a familias y grupos de amigos reunidos, compartiendo dos jornadas de fútbol, playa en un ambiente de encuentro y celebración”, destacó en sus redes sociales Mariel Peralta, intendenta de Rada Tilly.

“Mis felicitaciones al @clubatleticoradatilly por la excelente organización y el compromiso para hacer posible este gran evento, que ya es un clásico y sigue creciendo año a año. Gracias por un fin de semana inolvidable”, agregó la funcionaria del municipio de la villa balneria.

Panorama

Libre Masculino

1º Filial River Plate

2º Los Pibes de La Plaza

3º Paso a Paso

Libre Femenino

1º Rada Vintage

2º Cepatacal

3º Abrazo de Gol

Categoría 2014

1º Lobito

2º Brawlers

3º CFC

Categoría 2015

1º Filial River Plate

2º Lobito

3º CFC

Categoría 2016

1º Lobito

2º Lanús

3º Los Compas

Categoría 2017

1º El Rejunte

2º Lobito

3º Los Infaltables