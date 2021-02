Firmó la planilla con otro nombre,  insultó a una jueza y la escupió 

El triste suceso ocurrió mientras se disputaba un partido amistoso en el Predio Iglesias y en medio de los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus y más grave se torna aún el caso de violencia de género por los riesgos a contagios que implica la saliva.

Acompañada por el director de los árbitros y presidente del Tribunal de Disciplina, Carlos Escobar, la víctima, Luján Arregui, realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría 32.

“Luján está acongojada y mal de ánimo, estamos todos indignados”, confió a LM Neuquén el propio Escobar y anticipó que tanto el agresor como el equipo al que representaba, 12 de septiembre + 30 fueron “excluidos de la competencia”.

Según la planilla, el acusado fue identificado como Gustavo Raúl González, aunque se cree que habría firmado con otro nombre para poder jugar porque estaba expulsado. Es decir, transgredió todas las normas habidas y por haber, en un hecho demasiado grave.

Mientras Luján, hermana del arquero de Independiente de Neuquén Ceferino Arregui, aún no fue autorizada para formular declaraciones por cuestiones legales, el SADRA, uno de los gremios de árbitros más importantes del país tomó cartas en el asunto y emitió un contundente comunicado de repudio.

Allí recuerdan que tras “llamarle a la reflexión el Árbitro Femenino Srta. Luján Arregui, para que deje de infringir las reglas de juego, de protestar fallos y juegos bruscos, explicándole que conforme el Reglamento de la competición en partidos amistosos, se iría cinco minutos afuera del terreno de juego, para no expulsarlo, este sujeto comenzó con una serie de improperios hacía la Jueza Principal, insultando con epítetos discriminadores de toda índole, hacia su condición de género y no obstante ello, se le abalanzó sobre la superficie corporal de la Arbitra y la escupe vil, artera y cobardemente en el rostro, no respetando el protocolo del Covid 19, del Reglamento de la Competición y además infringiendo la Ley del INADI y del Derecho a la Mujer”.