Fiscal Terán: "merezco ser sancionado"

Con los alegatos del fiscal Medori y el fiscal acusado, Santiago Terán, finalizó el jury contra el funcionario por mal desempeño y ahora será tarea del Jurado decidir sobre el futuro del fiscal jefe de Cutral Co, quien admitió cierto grado de culpabilidad y ofreció una suspensión de 45 días como castigo. El tribunal tiene 15 días para deliberar.

"Hemos demostrado que los dichos fueron impropios, carentes de mesura, en contra de nuestro ordenamiento y limitan la percepción que tiene nuestra comunidad del funcionamiento de la Justicia. La materialidad de las conductas no fue motivo de objeción, pero era necesario escuchar y verlas como hicimos", indicó el acusador Marcelo Medori al iniciar su alegato de cierre este viernes por la mañana, previo a pasar por el recuento de los testimonios y entrevistas reproducidas a lo largo del debate.

Cabe recordar que una serie de declaraciones del fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, que iniciaron con una entrevista a una radio local el pasado 31 de julio, fueron los que decantaron en denuncias por violencia y mal desempeño de sus funciones, luego de que invitara a las mujeres víctimas de violencia de género a armarse contra sus agresores.

"El conocía lo que decía y el manual de persecución penal de su jefe. No puede ignorar todos los conceptos, principios y valores de ese manual y no avisó de las entrevistas porque sabía que lo que él decía iba en contra de todo eso", señaló el acusador respecto del accionar de Terán que, según fue establecido por la declaración del fiscal general, José Gerez, no contaba con autorización para hacer declaraciones en los medios.

Respecto de las opiniones esgrimidas y sostenidas en cada manifestación, el acusador subrayó: "El fiscal legitima la violencia al sugerir el uso de armas y debilita la presencia del Estado, destacando que se tenía que recurrir sí o sí a proveer armas a las mujeres para ejercer su defensa".

También sostuvo que quedó probada la violencia hacia la periodista Lucila Trujillo y hacia las representantes del colectivo Mumalá.

"QUIERO SER SANCIONADO"

Por su parte, Santiago Terán inició su alegato con una frase de Shakespeare y luego otra de José Ortega y Gasset: "Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo". Luego, se comparó con el filósofo griego Heráclito de Éfeso y realizó un largo recuento de su vida desde la infancia.

Insistió en que fue sacado de contexto y que se buscó hacerlo quedar mal parado, principalmente, durante la escandalosa entrevista que brindó al canal C5N, en la que maltrató a Lucila Trujillo, actitud que él negó.

“En la República Argentina me despedazaron y lo tengo merecido. ¿Saben por qué? Porque ejercí la tarea del machirulo al cual se le debe pegar un tiro, y me mató. Yo la aplaudo (a Trujillo). Ella, en su interpretación de cómo actué, me mató como un machirulo", sostuvo.

Además, trató al co conductor Julián Guarino, quien prestó declaración durante el juicio al igual que su colega, de "mentiroso".