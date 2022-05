Fue a comer a un restaurante, pensaron que era Bono de U2 y no pagó nada

¿Es Bono o no es Bono? ¿Alguien se hizo pasar por el líder de U2 para comer gratis o fue toda una estrategia de marketing de un restaurante? ¿Bono estuvo en Dallas en los últimos días? Todas estas preguntas surgieron luego de que se viralizara una publicación de Facebook que hizo un local de comida Tex-Mex en Dallas, Texas.

posteo.JPG

En la foto se pueden ver a los dueños del local “Mi cocina” junto a una persona muy similar a Bono. En el mensaje del posteo de Facebook se lee: “¡Uno nunca sabe con quién se encontrará en este lugar! Esperamos que hayas disfrutado tu tiempo en 'Mi Cocina', Bono. ¡Saludos!”. Todo indica que los dueños de “Mi cocina” hablan del comensal como si fuera el verdadero rockstar.

Cualquiera diría que a simple vista el de la foto no es Bono y que los dueños del restaurante creyeron que esa persona era el cantante y que por eso inocentemente le dieron de comer gratis.

El posteo del 15 de abril hecho por la cuenta del Highland Park Village, un exclusivo distrito de compras ubicado en Preston Road y Mockingbird Lane, rápidamente se llenó de comentarios de usuarios que se percataron del asunto y señalaron que el hombre, efectivamente, no es el músico irlandés.

“El pelo de este tipo es demasiado delgado y revisa las orejas. No son los mismos”, escribió un escéptico.

“No sé si es él. Tiene algunas arrugas profundas en la frente y en la cara pero tal vez la iluminación de la foto se las quitó. Espero que sea así, como que sería increíble conocer a la leyenda. ¿Por qué está en la ciudad?”, sostuvo otro usuario.

“No se parece a Bono de la banda de rock U2. Tal vez, o tal vez no. ¿Tenía acento irlandés?”, preguntó un tercero.

También, al parecer, hubo quienes creyeron que el de la foto es Bono. “Dios mío, desearía estar allí hoy para conocerlo”, se puede leer en uno de los comentarios.

A pesar de las más de cien respuestas que hacen referencia al que de la foto es un imitador, el centro comercial no borró el posteo. Esto indica que “Mi cocina” se pudo haber adherido a las suspicacias o que, como señala el sitio de noticias WFAA, que todo puede ser una movida comercial para atraer clientes. ¿Será?.

Por Ucrania

Al igual que Pink Floyd, Bono y U2 se mostraron muy activos en las últimas semanas al estrenar un nuevo tema que habla sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Se titula “Walk On Ukraine”.

“Lo que tienes no lo pueden negar. No puedo venderlo ni comprarlo”, “Nacemos o morimos por la libertad”, “Lo que tienes no lo pueden robar. Ni siquiera pueden sentirlo” y “Levántate por la libertad”, son algunos de los versos más contundentes del tema.

Vale recordar que hace casi tres décadas, la banda liderada por Bono estrenó “Miss Sarajevo” para pronunciarse en contra del ataque a la capital bosnia en la Guerra de los Balcanes.

Fuente: Clarín