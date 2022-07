Fue sancionado por misógino, avala la justicia por mano propia y quiere ser candidato

El exfiscal Santiago Terán, que se jubiló luego de varios escándalos por acusaciones de misoginia y por defender la pena de muerte y la "justicia por mano propia", podría ser precandidato a intendente de Plaza Huincul.

Así lo confirmó este miércoles en declaraciones radiales, luego de ser consultado sobre su futuro, ahora que está jubilado. Podría postularse como precandidato a intendente por el MPN y, en este caso, por la línea del diputado nacional y referente de la Lista Violeta, Rolando Figueroa.

“Esto recién arranca y recién he sido tanteado”, sostuvo el ex funcionario judicial en una entrevista con la emisora FM Fuego, en la que sostuvo que podría someterse a una medición de imagen para ver “si la gente me requiere”.

El exfiscal aclaró que aún ese espacio político no le dio el Ok a su postulación en Plaza Huincul y que será un proceso. “Escuché al líder que me está educando en la horizontalidad”, dijo Terán, en relación con las conversaciones que habría mantenido con Figueroa.

“Si la sociedad nos acompaña, modificaremos todo lo que sea necesario y lo que sea bueno quedará. Se terminó eso que el Estado hace todo, nos comprometemos juntos o no vamos a ningún lado”, dijo el exfiscal, que busca incursionar en el mundo de la política.

Terán, de 61 años, fue fiscal jefe de Cutral Co y en toda la Comarca Petrolera y su imagen salió a la luz luego de que en agosto de 2020 le realizara una entrevista el canal de noticias C5N y se cruzó con la periodista Luciana Trujillo.

Previamente, había dicho en una entrevista en una radio que “cuando un sujeto está dispuesto a matar a una mujer no hay medida de seguridad que alcance; la única forma que le queda a la mujer para pararlo es meterle un tiro en la cabeza”.

El tema terminó en un jurado de enjuiciamiento por “mal desempeño de deberes de funcionario público”, tras el que se resolvió una sanción de 60 días de suspensión sin goce de haberes, aunque accedió a los pocos meses a la jubilación.

Fuente: LMNeuquén