Fuerte defensa a Cavani: "ellos invadieron y usurparon tierras que aún poseen"

El calvario para Edinson Cavani sigue en los primeros días de 2021: la Federación Inglesa de fútbol lo suspendió por tres jornadas después de haber compartido una publicación en su cuenta de Instagram en la que le agradecía a un amigo coterráneo con el término “negrito”. La connotación que le dieron en suelo británico fue negativa y por eso su caso fue seguido con lupa. Finalmente lo multaron y sancionaron. Él aceptó la pena pero aclaró que no la compartió. Y en Uruguay estallaron de furia por el trato que le dieron a una de sus estrellas.

Fue por eso que el Club Plaza Colonia emitió un comunicado en el último día de 2020. “Ellos invadieron y usurparon tierras que aún poseen, persiguieron y ejecutaron gente por pensar diferente, esclavizaron, prohibieron derechos, fueron adalides de la intolerancia religiosa. Hoy son jueces de la moral, sin tener en cuenta el contexto ni lo cultural. Nosotros, Cavani”.

Rápidamente el recado publicado por la institución de Colonia del Sacramento y dedicado al goleador de 33 años se viralizó en las redes sociales. Aunque cabe destacar que el futbolista no fue defendido solamente en su tierra natal, ya que por ejemplo el periodista inglés Piers Morgan calificó de ridícula la sanción y otra ex figura de talla mundial como Gary Lineker, emblema del fútbol británico, habló de la dignidad que tuvo Cavani para afrontar el increíble castigo.

Lo concreto es que el uruguayo se privó disputar el primer partido del año con el Manchester United, el 1° de enero (visita al Aston Villa por la fecha 17 de la Premier League). Además, el oriundo de Salto mirará desde afuera la semifinal de la Copa de la Liga inglesa contra el clásico y acérrimo rival, Manchester City, y tampoco estará disponible para el entrenador Ole Gunnar Solskjaer frente al Watford por la tercera ronda de la Copa de Inglaterra. ¿Extra? Lo económico: tendrá que pagar 100 mil libras esterlinas (unos 137 mil dólares) y deberá seguir una formación de sensibilización del tema.

Sobre el episodio que tuvo repercusión a nivel local e internacional, Edinson se expidió: “Hola a todos. No me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto. Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano a mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples! Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero”.