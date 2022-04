Funcionaria de Andacollo denunció que fue violada cuando era chica

Este lunes se realizó una audiencia de formulación de cargos en Chos Malal contra dos vecinos de Andacollo, quienes fueron denunciados por una funcionaria pública por haberla violado de adolescente, hace más de 20 años. Será difícil llegar a una condena porque pasaron muchos años y el delito prescribió. Sin embargo, la denunciante quiere que el hecho se investigue y, así, comenzar a cicatrizar las heridas traumáticas que le provocó el abuso sexual.

La víctima del presunto abuso sexual es una actual funcionaria pública de la localidad de Andacollo y decidió hacer pública esta situación. Los denunciados, en tanto, son un ex funcionario de alto rango y un vecino de la localidad.

En la audiencia, tanto la víctima y la querella solicitaron la formulación de cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal y que se investigue el hecho. Se trata de un hecho ocurrido cuando ella era adolescente. La fiscalía adhirió al pedido y la defensa se opuso a la formulación de cargos.

Luego, la fiscalía solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa; mientras que la querella pidió que se realice un control de acusación. Tanto los cargos como la solicitud de prescripción serán analizados por el juez de garantías Leandro Nieves, quien intervino en la audiencia y se tomó un cuarto intermedio de 48 horas para resolver. Su decisión se conocerá el miércoles 13 de abril.

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, que representa a la víctima, dijo que el objetivo que persiguen, "sin perjuicio de que el tribunal finalmente no aplique una condena, es que se investigue el hecho".

"Producto de un tratamiento psicológico, pudo verbalizar que había sido víctima de abuso sexual durante su adolescencia. Los autores del hecho fueron dos individuos con mayoría de edad, vecinos de Andacollo", indicó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco.

La causa probablemente esté prescripta, pero de igual modo victima y su abogado insistieron en la formulación de cargos a los presuntos autores del abuso sexual. Uno de ellos ocupó un importante cargo público en la localidad de Andacollo, mientras que el otro actualmente trabaja en una cadena de supermercados en otra ciudad de la provincia.

"Ella siempre sintió vergüenza de esta situación y ahora, a partir de un tratamiento psicológico es que hizo un click y así puede explicitarlo en forma pública y colocar la vergüenza en la cabeza de sus agresores", señaló Hertzriken Velasco.

El trauma del abuso sexual

La víctima contó su martirio en comunicación con LM Neuquén. Recordó que todo ocurrió cuando ella tenía entre 13 y 14 años. Uno de los denunciados, quien luego ocuparía un importante cargo de Andacollo, era entonces su novio. "Esta persona aprovechó eso y de mi confianza para cometer este horrible hecho, el cual tuvo lugar en la casa de mi mamá. Es ahí que una tarde de verano, mientras yo me encontraba regando el jardín, llegaron estos sujetos. Eran entre las 19:30 y las 20. Antes de ingresar al domicilio solicité que el otro se retirara, a lo que quien era mi novio me dijo sí, que no hay problema, que él se iba. Luego del ingreso a la vivienda él me va llevando hasta la habitación donde comenzó a desvestirme, es ahí, en ese momento, donde ingresó el otro", contó la denunciante víctima.

"No pude consentir libremente la acción en virtud de mi estado emocional, confuso y a su vez en la desprotección en que me encontraba. Ellos aprovecharon eso para su accionar donde me ultrajaron carnalmente (...), hasta que llegado el momento donde no resistí más, comencé a llorar y ellos temiendo a ser escuchados por los vecinos lindantes decidieron retirarse”, recordó.

“Es tanto lo que me traumaron que hasta el día de hoy si yo los escucho hablar y reír yo vuelvo a ese momento donde todo vuelve a recordármelo, además de todas las consecuencias que esto traer al momento de yo querer volver a formar una pareja”, señaló la víctima.

“Esto es algo que no me ha permitido ser libre, y más ahora que tengo a uno de ellos viviendo frente a mi domicilio. A comienzo del año 2020 tuve la posibilidad de participar de una escuela de género y charla sobre esto y fue ahí donde encontré las herramientas y las fuerzas para poder hacer esta denuncia. Sé que el tiempo pasó, pero es una deuda pendiente que tenía conmigo misma de poder hacer justicia con este hecho y que ojalá nadie más tenga que pasarlo. Sabía también que no iba a ser fácil ya que es una persona conocida pública y políticamente, pero era necesario hacerlo”.

Es un derecho que tengo de ser escuchada y que algo de justicia se pueda realizar, y así poder ir cerrando etapas de mi vida y poder empezar a vivir tranquila, sin miedo y culpa que muchas veces hasta lo sentí así cuando en realidad no lo es”, remarcó la mujer.

Por último, la víctima sostuvo que intentó, “durante todos estos años, aprender a convivir con esto, pero sinceramente no ha sido posible. De ahora en más, luego de finalizar con todo este proceso, espero y confío en poder hacerlo”.