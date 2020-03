El Patagónico | Deportes - 27 febrero 2020

Gallardo: "acá no hay problemas de ego ni de cartel, no hay enojos por no jugar"

"El que no juega siempre quiere jugar y está bien, pero la competencia es muy sana. No hay enojos porque sería una falta de respeto al que juega y los valores humanos del plantel me hacen mucho más fácil decidir quién juega", afirmó el DT del líder de la Superliga.