Ganancias: la vianda petrolera sube 32 mil pesos

Los gremios petroleros y las cámaras empresariales acordaron una vianda complementaria para que el impuesto a las Ganancias no impacte en los salarios.

Los trabajadores petroleros lograron un nuevo acuerdo salarial que permitirá que el Impuesto a las Ganancias no impacte en sus salarios. Los gremios nucleados en la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina (UTPA) y las Cámaras Empresarias de Productores de Hidrocarburos (CEPH) y de Operaciones Especiales (CEOPE) firmaron el acta en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La vianda complementaria no se actualizaba desde 2014 y pasará de 1.846 pesos a 32 mil pesos mensuales a partir del 1 de junio de este año. Se abonará como una suma no remunerativa y exenta de impuestos para que el Impuesto a las Ganancias no impacte directamente en el sueldo de los trabajadores ya que las empresas devuelven hasta la concurrencia con la suma lo abonado por dichos conceptos.

La suma se cobrará a partir del 1 de junio de 2022 y hasta el 30 de septiembre de este año, la cual será reajustada conforme los incrementos salariales que se acuerden a partir del 1 de octubre.

“El monto acordado con el sector sindical es producto del reconocimiento de la legitimidad del reclamo y de la pérdida del poder adquisitivo del salario, sin perjuicio de lo cual señala que el monto resultante evidencia el espíritu de esfuerzo y colaboración del sector para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y finalizar el reclamo que tramita en los presentes actuados”, consideraron las cámaras empresariales.

“La parte sindical reconoce el esfuerzo y conjuntamente ambas partes expresan que ratifican su compromiso de mantener la actividad en un marco imprescindible de paz social y ausencia de conflictos como factor fundamental para mejorar los niveles de producción del sector que permitan la sustentabilidad de la industria”, aseveraron los gremios.