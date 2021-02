Garantizan los puestos laborales de los empleados de Famularo

La sucursal de las Tiendas Famularo, ubicada en San Martín 171, días atrás apareció vacía y con carteles “Gracias y hasta siempre” anunciando el cierre en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Es que, Tiendas Balbi compró todas las sucursales del país de Famularo y se hará cargo de ellas desde el 1º de marzo.

Al mismo tiempo, se confirmó el cierre de otro comercio emblemático de pleno centro de la ciudad; Sacoa.

Matías Silva, dirigente del CEC, confirmó a La Petrolera, que en el caso de Famularo “ha vendido su estructura a otra empresa que se dedica al mismo rubro” y tras varias audiencias desde el Centro de Empleados de Comercio “hemos podido garantizar la fuente de trabajo de 8 trabajadores que prestaban servicios”.

Los mismos, según Silva, serán reubicados en la sucursal de Tienda Balbi - en Avenida Rivadavia- “en el transcurso del mes de marzo. Estamos esperando a ver de qué manera sería el traspaso, pero ya está confirmado que Balbi adquirió Famularo” y “que no va a seguir funcionando en el mismo lugar por una cuestión de que no pudieron renovar el alquiler, pero seguirá la actividad”.

SITUACION DE EMPLEADOS DE SACOA

Silva, en este caso particular, explicó: “sabemos que está cerrado, se desplomó el techo y no hubo más actividad, sobre todo con el tema de la pandemia, pero nosotros no hemos tenido contacto con ninguno de los trabajadores, ni hemos recibido consultas o denuncias”.

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Comodoro, indicaron que “si alguno de los chicos se quiere contactar con nosotros no hay ningún problema y los acompañaremos en lo que podamos”.