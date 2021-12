Gianola trató a una denunciante de "psiquiátrica" y se declaró inocente

Tras haberse negado a declarar en la primera citación, el actor y conductor Fabián Gianola habló en la Justicia. Lo hizo a través de un escrito, en el que se defendió de las acusaciones por abuso sexual al considerarlas como "una mentira" y tildó de “psiquiátrica” a una de sus denunciantes.

“En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por Fernanda Meneses como los descriptos por Marcela Viviana Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, comienza el actor en el escrito de 26 páginas presentadas a última hora de este martes.

Y continúa: “Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas después de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral. Digo 'integral' porque han menoscabado mi buen nombre y honor, mi paz, mi felicidad, mi estabilidad emocional, mi familia, mi trabajo y mi dignidad”.

"A esta altura de los acontecimientos considero que incluso Meneses puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica, ya que ha escalado en distintas formas de violencia de sus vínculos, agrediendo, amenazando, gritando, insultando, y denunciando mendazmente, lo que le ha originado muchos procesos penales en su contra y en el fuero de la familia, imponiéndole en muchas oportunidades medidas cautelares restrictivas, similares a la que ahora se me impone a su respecto, pero en aquel caso en relación a muchos de sus familiares y de terceras personas”, sostiene en el escrito publicado por Infobae.

Al respecto, señaló: “Soy un ser humano, sufro, me duele lo que pasa. Me duele porque es mentira y porque en algún momento de mi vida sentí mucho aprecio por estas dos mujeres- más por Meneses-, compañeras de trabajo a las que-como lo haría cualquier en mi situación- traté de ayudarlas. Luego, la vida y sus propias oportunidades no fueron las que ellas esperaban, los trabajos se acabaron, las situaciones económicas se tornaron más difíciles, las posibilidades de nuevas contrataciones cayeron y aquello en lo que uno hubiera querido poder ayudarlas no se concretó”.

“Por despecho se pueden cometer estragos. -considera Gianola- La maldad, la violencia y la mentira no son condiciones exclusivas de un género, sino de toda la especie humana. Algunas personas por despecho u odio pueden causar muchos males injustos y creo que en este caso se han 'asociado' las denunciantes por hacer 'más ruido', para parecer 'más creíbles', para establecer una sospecha sin mayores fundamentos ni pruebas”.

De manera similar se expresó Gianola en un video que realizó días atrás y reiteró que es víctima de una extorsión por parte de las dos mujeres que lo denuncian. Por otro lado, antes de cerrar la primera parte de su descargo, el actor anunció que no prestará declaración: “Por ahora no, por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver creemos nosotros, las causas”.