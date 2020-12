Gil: "la universidad de Chubut es un refugio de ñoquis"

“Se quiera o no; se acepte o no, todo en esa institución es una irregularidad, desde los absurdos fundamentos de su creación; es parte de la deuda que no se sabe a qué se aplicó. Estafa al pueblo chubutano, a estudiantes y a profesores, y refugio de ñoquis”, posteó Jorge Gil, quien fuera rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) entre 2009 y 2013.

De este modo, se refirió a la nota que docentes de esa casa de estudios provincial enviaron al gobernador Mariano Arcioni para manifestar su preocupación por el funcionamiento de la Institución.

La preocupación se sustenta en “presuntas irregularidades en el funcionamiento de los órganos de cogobierno, el ejercicio de la vida plena democrática, el manejo de los recursos asignados por la provincia, los actos administrativos, técnicos y legales que se desarrollan en el seno de la misma que hacen presumir la comisión de acciones de connivencia de las autoridades con otros miembros de la comunidad universitaria, entre ellos docentes y administrativos os cuales estarían dando lugar al incumplimiento de lo que establece el Estatuto”.

En la misiva enviada al titular del Ejecutivo provincial, advierten que se hicieron las denuncias a la Oficina Anticorrupción (OA).

En el documento, se expone asimismo que cuando asumió Mario Das Neves el gobierno en 2015 “anunció que la rectora sería su cuñada, a pesar de que ya había autoridades electas y fue entonces que se forzó a una elección donde ganó (Graciela) Di Perna”.